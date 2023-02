Novi ciklus ulja na papiru Lukše Peke

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar iz Dubrovnika, Lukša Peko, istaknuti je stvaralac, autor bogatog i složenog opusa, čest izlagač na nizu izložbi, ne miruje niti jedan dana, kontinuirano predano i strastveno radi obogaćujući svoje djelo osebujnim i karakterističnim rukopisom.

Gdin Peko, već neko vrijeme radite na novom ciklusu ulja na papiru.

- Da, to je mini ciklus slika malog formata, a slike su ulja na papiru.

Promatrajući Vaše prošle cikluse uvijek sam bio pod dojmom raznolikih motiva vreline sredine ljeta, bez mnogo zvukova.

- Motivi su različiti u kolorističkoj maniri, rađeni improvizatorski, jer to mali format i dozvoljava.

Novi ciklus nosi i kolorističke novosti. Boja je malo ublažena.

-Tako je uvijek nešto novo, to mi dođe nekako kao rekreativno i hobistički, i te bi slike trebale poslužiti kao predložak za slike većeg formata.

Motivi i nadalje pripadaju stvarno nestvarnom svijetu.

- Svi motivi su izmišljeni, rađeni po sjećanju.

Mediteran, ugođaj mora i priobalja ključni su u gotovo svim ciklusima.

- Tako je, Mediteran i sve ono što me okružuje.

Kontinuirano radite i na grafici. Riječ je o mapi posvećenoj tragičnim događanjima na Daksi 1944.

- Da, radim rado grafiku i napravio sam grafičku mapu pod nazivom 53 (Pedesettrojica) posvećenu tragičnom slučaju ubojstva na otoku Daksi, kad su Titov boljševici u listopadu 1944. godine, prilikom "oslobođenja" Dubrovnika, ubili bez suđenja veliki broj Dubrovčana raznih nacionalnosti. Nedavno, prilikom ekshumacije na Daksi, nađeni su posmrtni ostatci 53 ljudi. Mapa ima 32 grafička lista, a rađena je u tehnici suhe igle. Radio sam je nešto više od godinu dana, a sve sam grafike sam otisnuo u svom atelijeru.

Spomenimo i grafičku mapu Tri Gracije.

- Pored ove mape sam napravio i drugu mapu pod radnim nazivom "Tri gracije" u tehnici suhe igle, a tiskanje ću obaviti ovog ljeta u svom ateljeu. To je grafičko- pjesnička mapa s petnaest grafičkih listova skupa s petnaest pjesama jedne meni drage autorice, a promocija bi bila vjerojatno krajem ove godine.

Naravno u Vašem se opusu osobito ističe ratni ciklus Glava.

-Sredio sam i ranije naslikani ratni ciklus s " glavama", sredio te slike, očistio ih i opremio. Sa zanimanjem gledam ono što sam u teškim ratnim okolnostima napravio.

Slikate svaki dan. Niste umorni od umjetnosti?

- Radim gotovo svaki dan i to me veseli jer je to rad bez obveza.

Jeste li dospjeli naslikati sve što ste željeli?

- Nisam naravno, ostalo je dosta toga zamišljeno i nikad realizirano.