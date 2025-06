Nove pametne stvari iz Schneider Electrica

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, predstavio je dvije važne inovacije koje unaprjeđuju sigurnost kritične infrastrukture - pametne RTU uređaje SCADAPackTM s naprednom kibernetičkom zaštitom te patent koji koristi umjetnu inteligenciju za sprečavanje industrijskih nesreća.

Pametni RTU uređaji - sigurnost na udaljenim lokacijama

Kritična infrastruktura obuhvaća sustave ključne za svakodnevni život - poput električne mreže, vodoopskrbe, plinovoda i kanalizacije. Oštećenje ili prekid rada tih sustava može imati ozbiljne posljedice za ljude i gospodarstvo.

Upravljanje takvom infrastrukturom na udaljenim i često nepristupačnim lokacijama predstavlja veliki izazov. Na to Schneider Electric odgovara novom generacijom SCADAPackTM 470i i 474i - pametnih RTU uređaja (Remote Terminal Unit), koji omogućuju daljinsko upravljanje i nadzor sustava. RTU prikuplja podatke s terena i omogućuje kontrolu nad strojevima i senzorima - primjerice, uključivanje pumpi ili mjerenje protoka vode - sve to iz udaljenog kontrolnog centra.

Posebnost ovih uređaja je njihova robusnost - to znači da su iznimno otporni na teške uvjete rada: vlagu, prašinu, ekstremne temperature i vibracije, što ih čini idealnima za korištenje u zahtjevnim industrijskim okruženjima. Uz to, novi SCADAPack omogućuje upravljanje pristupom koristeći poznate IT alate kao što je Active DirectoryTM, što znači da je pristup sustavima sada siguran i jednostavan - kao i pristup e-mailu u uredu.

Ovi uređaji podižu sigurnost operativne tehnologije (OT) na novu razinu. OT obuhvaća sustave i uređaje koji upravljaju stvarnim fizičkim procesima - poput pumpi, ventila i industrijskih strojeva. Za razliku od IT sustava koji se bave računalima i podacima, OT upravlja stvarnim objektima - i njegova sigurnost je od vitalnog značaja.

Jedna od novosti je i primjena RBAC modela - kontrole pristupa temeljenog na ulogama. To znači da svaki korisnik sustava ima pristup samo onome što mu je potrebno za rad - npr. tehničar može čitati podatke, ali ne i mijenjati postavke, dok inženjer ima više ovlasti. Time se značajno smanjuje rizik od grešaka ili zlonamjernog djelovanja.

"Vidimo koliko je infrastruktura ranjiva na kibernetičke prijetnje. Uvođenjem RBAC sigurnosti u pametne RTU sustave možemo značajno povećati zaštitu, i to uz minimalan trošak," istaknuo je James Redmond, globalni voditelj ponude za SCADAPack.

SCADAPack 470i i 474i prvi su RTU uređaji na tržištu s ovom vrstom zaštite, a njihova raznovrsnost u jednoj jednostavnoj platformi pomaže smanjiti troškove dizajna, instalacije, održavanja i sigurnosti na rubu mreže.

Umjetna inteligencija u funkcionalnoj sigurnosti - novi patent za prevenciju nesreća

Uz fizičku zaštitu sustava, Schneider Electric ide i korak dalje - uvođenjem umjetne inteligencije (AI) u sigurnost industrijskih procesa. Nova patentirana tehnologija automatski ili poluautomatski analizira rizike i zaštitne mehanizme unutar industrijskog procesa, čime se mogu spriječiti opasne situacije prije nego što nastanu.

Kako sve više industrija digitalizira svoje procese i stvara kvalitetne podatke, raste i mogućnost korištenja umjetne inteligencije za svakodnevne operacije. Schneiderov najnoviji patent, koji dolazi iz tima EcoStruxureTM Triconex Safety, omogućuje prepoznavanje potencijalnih opasnosti i zaštitnih mjera na temelju stvarnih podataka. Ova inovacija omogućuje ponovnu procjenu HAZOP studija (analiza opasnosti i mogućih operativnih problema), koristeći podatke iz stvarnog vremena kako bi se povećala sigurnost i smanjile nesreće.

"Ovo je prvi put da se umjetna inteligencija koristi za automatizaciju sigurnosnih analiza u industriji," izjavio je Chris Stogner, direktor razvoja ponude u Schneider Electricu. "AI može analizirati više mogućih scenarija i odstupanja nego što je to ljudski moguće, što značajno poboljšava zaštitu."

Patent je dio šire strategije Schneider Electrica za korištenje AI-a u svim fazama sigurnosnog ciklusa, uključujući i simulacije nesreća kako bi se na vrijeme mogle poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere. Dodatna tri patenta na ovu temu su trenutačno u fazi odobravanja. Schneider Electric ovim inovacijama potvrđuje svoj status tehnološkog lidera u zaštiti infrastrukture i sigurnosti industrijskih procesa. Spajanjem najboljih praksi iz IT svijeta s robustnim uređajima i umjetnom inteligencijom, tvrtka nudi rješenja koja štite živote, imovinu i okoliš - sada i u budućnosti.