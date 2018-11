Nokia 7.1 stigao je i u Hrvatsku

HMD Global, dom Nokia telefona, objavio je kako je telefon Nokia 7.1 od danas dostupan u Hrvatskoj po cijeni od 2.999kn za inačicu 4GB/64GB, u maloprodajnoj mreži te kod operatera.

Tomislav Himbele, HMD Global, kaže:

„Svjesni smo da naši korisnici u Hrvatskoj uživaju stvarati video i gledati sadržaj na svojim pametnim telefonima. Zato nam je bilo izuzetno bitno objediniti ZEISS optiku i PureDisplay tehnologiju u svestrani uređaj koji nudi superiorni doživljaj uživanja u sadržaju, bez obzira snimate li fotografije za svoje društvene mreže ili gledate najnoviju epizodu serije na svom omiljenom streaming servisu.

Uz konverziju SDR sadržaja u HDR u realnom vremenu, još više korisnika može iskusiti sve čari premium iskustva uživanja u sadržaju. Uz to, ZEISS optika omogućava fanovima da iskoriste sve prednosti brzog auto fokusa i zabilježe nevjerojatne HDR fotografije. Uzbuđeni smo što svojim fanovima u Hrvatskoj možemo predstaviti jedan ovako impresivan uređaj."

Predstavljamo PureDisplay

Nokia 7.1. je prvi Nokia pametni telefon koji dolazi s PureDisplay tehnologijom zaslona za superiorni doživljaj uz HDR kvalitetu zabave. Uz YouTube koji danas podržava HDR sadržaj, baš kao i Netflix i Amazon Prime, doživljaj gledanja video zapisa podiže se na novu razinu uz veći kontrast i kristalnu čistoću, otkrivajući sve detalje bez obzira nalazite li se u svjetlijim ili tamnijim uvjetima, uz fantastične izražajne boje. Uključuje podršku za HDR10, što će podići vaše video zapise na novu razinu i viši kontrast (1,000,000:1 dinamički raspon kontrasta) uz veću jasnoću.

Premium dizajn

U telefonu Nokia 7.1. dizajn se susreće s vrhunskom izradom i pruža kvalitetu, premium materijale i izradu koju očekujete od Nokia pametnog telefona. Primijenivši dizajn tehnike koje se koriste u draguljarstvu i izradi vrhunskih satova, Nokia 7.1. nudi estetski ugodan kontrast različitih obrada metala koje se glatko spajaju u prekrasne detalje.

Jedinstvena igra boja koja se postiže korištenjem loma svjetla u staklu postiže duboke, bogate i neutralne boje koje hvataju svjetlost i dubinu. Nokia 7.1. odiše majstorskom izradom završnih detalja kao što je dvostruko anodiziran, precizno rezan aluminij obojenih rubova.

Nokia 7.1. doima se većom no što jest kako bi vam pružila fantastičan telefon koji fino leži u vašoj ruci ili džepu. Dojam čvrstoće prožima ovaj telefon, sve zahvaljujući okviru od aluminija serije 6000 koji je u sredini od lijevanog metala.

Ispričajte svoju priču uz napredno snimanje

Nokia 7.1. ima vrlo osjetljive 12MP/5MP kamere sa ZEISS optikom i dvije faze detekcije te pruža super precizni auto fokus i sjajne snimke bez obzira na uvjete osvjetljenja. Uz HDR fotografiju ova kamera snima sjajne, kristalno čiste snimke, što je čini idealnom za bilježenje trenutaka i dijeljenje uspomena s prijateljima i pratiteljima.

Čist, siguran i ažuran uz Android One

Nokia 7.1. pridružuje se Nokia pametnim telefonima iz Android One obitelji, te pruža visoko kvalitetni doživljaj softvera koji preporuča Google.

Nokia 7.1. tri će godine primati redovna mjesečna sigurnosna ažuriranja uz dvije godine ažuriranja operativnog sustava, što je zajamčeno Android One programom. Uz to, Google Play protect skenira sve aplikacije u telefonu kako bi bile sigurne od malwarea.

