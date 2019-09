Netflix po prvi put u Hrvatskoj

Ovog vikenda je održana međunarodna filmska radionica „Pitcher Perfect" u organizaciji produkcije 4 film d.o.o. i udruge Otvorena medijska grupacija iz Zagreba koje predvodi producentica Anita Juka. Radionica je održana od 27.09. - 29.09. te je okupila vodeće međunarodne filmske stručnjake iz Sjeverne Amerike i Kanade.

Predavači su bili: Jan Miller poznata međunarodna konzultantica za kanadsku udrugu proizvođača medija - CMPA, direktorica Trans Atlantic Partnersa (TAP) te viša međunarodna suradnica za predstavljanje njemačkog Erich Pommer instituta, Mimi Steinbauer, predsjednica i direktorica distribucijske tvrtke Radiant Films International, sales veteranka, zaslužna za akviziciju, financiranje i prodaju filmskih uspješnica kao što su Oscarom nominirani Blue Valentice, The Lord of the Rings trilogija, The Hurt Locker i The Matrix, Katie Mustard, vodeća producentica nezavisnog filma, odabrana među „Top 10 Producers To Watch" koje imenuje prestižan časopis Variety te producentica Netflixovog program International Originals.

Na radionici je sudjelovalo osam producenata iz cijele Europe koji imaju dugometražne igrane filmove u razvoju. „Pitcher Perfect" radionica je omogućila sudionicima unaprjeđivanje znanja o prezentaciji projekata, razvijanju ideje iza samog projekta, identificiranju ključnih komponenti koje pridonose dobrom pitchu, vještinama storytellinga te kako svojom prezentacijom zainteresirati potencijalne partnere, financijere i ko-producente.

Uz to, mentorica Katie Mustard održala je predavanje o tome što velike tvtke poput Netflixa očekuju od producenata s kojima žele surađivati, kako se pripremiti za razgovor s velikim studijima te kakve projekte traži Netflix Originals. Mentorica Mimi Steinbauer održala je predavanje o tome kako pristupiti prodajnim predstavnicima i distributerima te pojasnila različite tipove financiranja koje međunarodni projekti mogu ostvariti.

Uz održana predavanja, radionice i 1-na-1 sastanke, svi sudionici su imali prilike razmijeniti vlastita iskustva, umrežiti se i dogovoriti potencijalnu suradnju na aktivnim projektima.

Ovu radionicu podržali su Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj, Veleposlanstvo Kanade u Hrvatskoj, Hrvatski audiovizualni centar, Društvo hrvatskih filmskih redatelja te Grad Zagreb, kao i restorani: Vinodol, Korkyra, Biblos i Sofra Point.