objavljeno prije 3 sata i 11 minuta
Nestlé objavio financijske rezultate za prva tri mjeseca 2026.

Kompanija Nestlé objavila je financijske rezultate za prva tri mjeseca 2026. godine.

Dobro je počela godina...
Philipp Navratil, izvršni direktor Nestléa izjavio je: „Naši rezultati u prvom tromjesečju potvrđuju da naša strategija rasta, vođena stvarnim internim rastom (RIG), daje rezultate. Rezultati su jaki u većini Zona i kategorija, osobito u segmentima kave te hrane i grickalica. Posebno se istaknuo rast na tržištima u razvoju. U Europi i Sjedinjenim Američkim Državama naši su rezultati bili solidni, pri čemu su naši timovi uspješno upravljali složenim okruženjem kupaca i potrošača. Nadovezujući se na snažan zamah iz prvog tromjesečja, nastavljamo provoditi našu strategiju usmjerenu na izgradnju snažnijeg Nestléa. U neizvjesnom i složenom okruženju želio bih zahvaliti svim našim zaposlenicima na predanosti te našim kupcima i potrošačima na ukazanom povjerenju."

Financijski pokazatelji

Rast u prvom tromjesečju

  • Organski rast iznosi 3,5 % od čega 1,2% dolazi iz realne interne stope rasta (RIG), a 2,3 % iz cijena.

  • Ukupni utjecaj globalnog povlačenja mliječne formule s tržišta u prvom tromjesečju 2026. godine iznosio je približno -90 baznih bodova (bps) na organski rast (OG) i realni interni rast (RIG). Dostupnost proizvoda u međuvremenu je u potpunosti normalizirana.

Operativne i strateške aktivnosti

Fokus na provedbu strateških prioriteta

  • Rast vođen stvarnim internim rastom (RIG) naš je glavni prioritet, potaknut ubrzanim ulaganjima u naše platforme rasta.

  • Nespresso je sklopio partnerstvo s Dua Lipom kao novom globalnom ambasadoricom brenda.

  • Aktivnosti vezane uz upravljanje portfeljem napreduju: započet je proces uključivanja potencijalnih partnera za poslovanje Nestlé Waters i Premium Beverages, kao i razgovori s potencijalnim kupcima za mainstream segment vitamina, minerala i dodataka prehrani; postignut je dogovor o prodaji brenda Blue Bottle Coffee.

Smjernice za 2026. godinu

  • Nakon dobrih rezultata u prvom tromjesečju, ali uzimajući u obzir povećanu geopolitičku neizvjesnost i makroekonomske rizike, zadržavamo postojeće smjernice za 2026. godinu.

  • Očekuje se da će organski rast (OG) biti u rasponu od približno 3 % do 4 %, uz ubrzanje stvarnog internog rasta (RIG) u odnosu na 2025., potaknuto fokusiranim planovima rasta.

  • Očekuje se poboljšanje UTOP marže u odnosu na 2025. godinu, uz njezino jačanje u drugoj polovici godine.

  • Očekuje se da će slobodni novčani tok premašiti 9 milijardi CHF.

Nestlé u Hrvatskoj

U prvom tromjesečju 2026. ostvarili smo pozitivne poslovne rezultate na hrvatskom tržištu, potvrđujući snagu našeg portfelja i fokus na potrošače. Kategorija konditorskih proizvoda dala je najveći doprinos ukupnim rezultatima. Tomu su doprinijele i brojne aktivnosti povezane s globalnim partnerstvom KitKat i Formule 1. Početak godine obilježila je još jedna važna inovacija - MAGGI Air Fryer proizvodi koji kuhanje čine jednostavniji i bržim. Uz poslovne rezultate, nastavljamo aktivno činiti dobro. Jedno od ključnih područja je smanjenje otpada od hrane, a lani smo smanjili stopu uništavanja neprodanih proizvoda za oko 70 %, što je evidentirano u redovitom izvješću koje podnosimo kao potpisnik dobrovoljnog sporazuma 'Zajedno protiv otpada' potpisanog s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i šumarstva", rekao je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor Nestléa za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

Više informacija dostupno je na: 2026 Three-month sales overview | Nestlé Global

25.04.2026. 14:01:00
    
