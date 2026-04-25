Nestlé objavio financijske rezultate za prva tri mjeseca 2026.

Philipp Navratil, izvršni direktor Nestléa izjavio je: „Naši rezultati u prvom tromjesečju potvrđuju da naša strategija rasta, vođena stvarnim internim rastom (RIG), daje rezultate. Rezultati su jaki u većini Zona i kategorija, osobito u segmentima kave te hrane i grickalica. Posebno se istaknuo rast na tržištima u razvoju. U Europi i Sjedinjenim Američkim Državama naši su rezultati bili solidni, pri čemu su naši timovi uspješno upravljali složenim okruženjem kupaca i potrošača. Nadovezujući se na snažan zamah iz prvog tromjesečja, nastavljamo provoditi našu strategiju usmjerenu na izgradnju snažnijeg Nestléa. U neizvjesnom i složenom okruženju želio bih zahvaliti svim našim zaposlenicima na predanosti te našim kupcima i potrošačima na ukazanom povjerenju."

Financijski pokazatelji

Rast u prvom tromjesečju

Organski rast iznosi 3,5 % od čega 1,2% dolazi iz realne interne stope rasta (RIG), a 2,3 % iz cijena.

Ukupni utjecaj globalnog povlačenja mliječne formule s tržišta u prvom tromjesečju 2026. godine iznosio je približno -90 baznih bodova (bps) na organski rast (OG) i realni interni rast (RIG). Dostupnost proizvoda u međuvremenu je u potpunosti normalizirana.

Operativne i strateške aktivnosti

Fokus na provedbu strateških prioriteta

Rast vođen stvarnim internim rastom (RIG) naš je glavni prioritet, potaknut ubrzanim ulaganjima u naše platforme rasta.

Nespresso je sklopio partnerstvo s Dua Lipom kao novom globalnom ambasadoricom brenda.

Aktivnosti vezane uz upravljanje portfeljem napreduju: započet je proces uključivanja potencijalnih partnera za poslovanje Nestlé Waters i Premium Beverages, kao i razgovori s potencijalnim kupcima za mainstream segment vitamina, minerala i dodataka prehrani; postignut je dogovor o prodaji brenda Blue Bottle Coffee.

Smjernice za 2026. godinu

Nakon dobrih rezultata u prvom tromjesečju, ali uzimajući u obzir povećanu geopolitičku neizvjesnost i makroekonomske rizike, zadržavamo postojeće smjernice za 2026. godinu.

Očekuje se da će organski rast (OG) biti u rasponu od približno 3 % do 4 %, uz ubrzanje stvarnog internog rasta (RIG) u odnosu na 2025., potaknuto fokusiranim planovima rasta.

Očekuje se poboljšanje UTOP marže u odnosu na 2025. godinu, uz njezino jačanje u drugoj polovici godine.

Očekuje se da će slobodni novčani tok premašiti 9 milijardi CHF.

Nestlé u Hrvatskoj

„U prvom tromjesečju 2026. ostvarili smo pozitivne poslovne rezultate na hrvatskom tržištu, potvrđujući snagu našeg portfelja i fokus na potrošače. Kategorija konditorskih proizvoda dala je najveći doprinos ukupnim rezultatima. Tomu su doprinijele i brojne aktivnosti povezane s globalnim partnerstvom KitKat i Formule 1. Početak godine obilježila je još jedna važna inovacija - MAGGI Air Fryer proizvodi koji kuhanje čine jednostavniji i bržim. Uz poslovne rezultate, nastavljamo aktivno činiti dobro. Jedno od ključnih područja je smanjenje otpada od hrane, a lani smo smanjili stopu uništavanja neprodanih proizvoda za oko 70 %, što je evidentirano u redovitom izvješću koje podnosimo kao potpisnik dobrovoljnog sporazuma 'Zajedno protiv otpada' potpisanog s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i šumarstva", rekao je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor Nestléa za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

