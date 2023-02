Neodoljivo raspjevani dokumentarci ZagrebDoxa

Ono što Zagreb od samog početka jako dobro zna jest činjenica da su dokumentarni filmovi sposobni za toliko toga. Dokumentarci gledatelje mogu potaknuti na razmišljanje, rasplakati ih, ali ih mogu i rasplesati, raspjevati, nasmijati. Proteklih je godina opće ozračje tjeralo dokumentariste na teške teme, ozbiljne sadržaje i angažirane stavove. Koliko god nam bilo teško, tračak optimizma uvijek pronađe svoj put - osmijeh se uvijek nanovo pojavi na licu. I baš se tako, poput nenadanog osmijeha, na programu 19. ZagrebDoxa iznova pojavljuju neke stare, voljene programske sekcije.

Happy Dox u 2023. godini vraća se na velika vrata! Selekcijski tim s Nenadom Puhovskim na čelu ove je godine imao razloga ne samo za osmijehe nego i za smijeh. Velik broj filmova koji se nudio u izboru ZagrebDoxa sveo se na nekoliko naslova od kojih je zasigurno najzvučniji Zalagaonica. Stiže nam iz Poljske, režirao ga je Łukasz Kowalski i na festivalima je obišao svijet. Copenhagen, Nyon, Leipzig, Lisabon i Tel Aviv samo su neki od gradova koje je zaveo svojom gorko-slatkom, svakako crnohumornom plejadom osebujnih likova koji se redom vrte oko jednog mjesta: najveće poljske zalagaonice. Horda amatera još je jedan naslov Happy Doxa i u njemu ne nedostaje neobičnih likova. Oni su zaljubljenici u film, koljena im krckaju na samu pomisao o hodanju, no ništa ih, pa ni kovid ne može zaustaviti. Ustrajni u gledanju i snimanju filmova, a nepokolebljivi u optimizmu koji u srcu imaju samo istinski zaljubljenici, istinski filmski amateri. Ništa manje zabavan je i film Duncana Cowlesa Odabrane rute, o nepopravljivoj ljudskoj inklinaciji ka prečacima. Da bismo se ostvarili u jednoj od najljepših uloga u životu, onoj roditeljskoj, ponekad ne možemo koristiti prečace, ali i da se i s takvim životnim situacijama možemo nositi s puno duha i nježnog humora uvjerava nas danski autobiografski dokumentarac redateljice Sanne This Vječnost tebe i mene. Politički sukob Poljske i Češke oko jednog rudnika ugljena inspirirao je dokumentarac Sve je u redu, krumpiri po redu Piotra Jasińskog, nastao upravo u koprodukciji navedenih zemalja, što zapravo najzornije prikazuje snagu dokumentarnog filma. U filmu ćete doznati sve što niste znali o ... krumpir-salati? Puno manje krumpira, ali zato napretek emocija dolazi iz Finske, u filmu Karaoke raj. Finci su pronašli način da pobijede usamljenost, a uključuje mikrofon u ruci i pjesmu na usnama. Redatelj Einari Paakkanen snimio je sjajan film, a kad se već govori o pjesmi...

Ovogodišnji ZagrebDox najavljuje i najmuzikalniji od svih filmskih programa: Glazbeni globus! Kina nisu savršena mjesta za sviranje i plesanje, ali za slušanje itekako jesu! Glazbeni globus donosi tako Nothing Compares redateljice Kathryn Ferguson, o jedinstvenoj Sinead O'Connor i njezinom trajnom kulturnom utjecaju. Dokumentarac Rite Baghdadi Sirene, nastao u libanonsko-američkoj koprodukciji, prati djevojke iz predgrađa Bejruta, Lilas i Shery, na putu da postanu thrash metal rock zvijezde. Kakav bi to bio glazbeni kutak bez irskih uzdanica? Slab. Stoga stiže višestruko nagrađivani film Lukea McManusa Sjeverna kružna cesta, koji nam kroz autentičnu irsku glazbu otkriva slojeve i slojeve Dublina, grada koji nam je posljednjih godina postao jako blizak. Koliko je Dublin blizu, toliko je afrički Mali daleko. Ali samo geografski! Mali 70 Markusa Schmidta spaja suvremene njemačke glazbenike s afričkim big band majstorima u potrazi za gotovo neuhvatljivim ritmičkim finesama u dokumentarcu koji jednostavno - razoružava. Je li pjesma „Bella Ciao‟ himna talijanskih partizana koji su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, je li to bila narodna pjesma koju su pjevali izrabljivani radnici na rižinim poljima u Italiji ili je podrijetlo pjesme manje važno od onoga što ona znači onima koji je pjevaju? Bella Ciao talijanske redateljice Giulije Giapponesi priča nam priču o pjesmi koja je već desetljećima simbol borbe protiv nepravde. Pjesma „Bella Ciao‟ nije posljednja dokumentarna protagonistica ovogodišnjeg Glazbenog globusa - i hrvatske su snage zastupljene, no o njima više ipak nekom sljedećom prilikom!

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox očekuje nas u kinima Kaptol Boutiquea od 26. ožujka do 2. travnja 2023. godine.

