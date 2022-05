Nemojte učiniti ključnu pogrešku u prehrani

Usvajanje mediteranskog pristupa prehrani koji naglašava puno voća, povrća i cjelovitih žitarica, kao i minimalno meso i prerađenu hranu, pravi način.

Nedavna istraživanja su pokazala čak da jedenje manje mesa i više orašastih plodova, povrća, mahunarki i slično, što je u osnovi mediteranske prehrane, može produžiti životni vijek do 13 godina, piše Eat This, Not That.

Iako postoji mnogo valjanih razloga za razmišljanje o prelasku na vegetarijanstvo, većina ljudi razmišlja o takvoj odluci zbog svog zdravlja. Nažalost, čak ni vegetarijanska prehrana nije sigurni jamac za zdravlje. Novo istraživanje objavljeno u American Journal of Clinical Nutrition otkrilo je jednu određenu vrstu hrane za koju se pokazalo da povećava rizik od smrtnosti čak i među vegetarijancima koji se inače zdravo hrane.

Ultraobrađeno je ultrasmrtonosno

Veliko istraživanje provedeno na Sveučilištu Loma Linda obuhvatilo je preko 75 000 ispitanika, a pokazalo je da je konzumacija velikih količina jako prerađene hrane povezana s povećanim rizikom od smrtnosti.

Ono što je važno, istraživanje također navodi da su se i vegetarijanci i nevegetarijanci koji su konzumirali velike količine jako prerađene hrane imali slično proporcionalno povećanje ishoda smrtnosti. Drugim riječima, dosljedno konzumiranje pretjerano obrađene hrane može skratiti vaš životni vijek čak i ako izbjegavate meso.

Autori studije kažu da je veća konzumacija pretjerano prerađene hrane povezana s većom smrtnošću od svih uzroka, kao i smrtnošću povezanom s respiratornim (kronična opstruktivna plućna bolest), neurološkim (demencija, Parkinsonova bolest) i bubrežnim stanjima.

Primjeri ultraprerađene hrane uključuju kukuruzni čips, pitu od jabuka, gotovo sve iz asortimana slatkiša te pakirani kruh i pecivo.