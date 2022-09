Nedjelja je vrijeme za BujanRujan

Stigao nam je taj dan, dan kada se Ilica zatvara i na više od kilometar prostora predstavlja ono najbolje od Zagreba!

Ove nedjelje, 18. rujna, održava se jesensko izdanje Projekta Ilica: Q'ART, pod inspirativnim nazivnikom 'BujanRujan', jer rujan je mjesec kada sve oko nas buja i inspirira, u što će se uskoro uvjeriti svi posjetitelji ovog fantastičnog ulično-umjetničkog festivala zajednice.

U nastavku teksta donosimo vam samo djelić programa i događanja za dan koji, ako ste u Zagrebu, ne bi smjeli propustiti!

Šest godina za redom na jedan dan zatvara se većinski dio Ilice kako bi izlagači i prijatelji Projekta Ilica, umjetnici, glazbenici, dizajneri, ugostitelji, dućani, humanitarci, a na kraju i posjetitelji, izašli na ulicu i pokazali što Zagreb čini gradom, jer kako i sam projekt naglašava: MI GRAĐANI SMO GRAD!

Iz godine u godinu Projekt Ilica: Q'ART budi Ilicu i Zagreb, stanovnike, goste, prijatelje i posjetitelje grada te oživljava najdužu zagrebačku ulicu a njene prazne i zapuštene prostore ispunjava bogatim, raznovrsnim i šarenim gradsko-kulturno-umjetničkim programom.

Za ovo jesensko izdanje Projekta Ilica: Q'ART, naš najšarolikiji ulično-umjetnički festival, pripremio je neke novosti i uistinu mnogo zanimljivosti. Novost je da se Projekt Ilica produžuje za oko 400 metara, pa će tako građani i posjetitelji festivala uz dinamičnu a opuštajuću šetnju Ilicom, od njenog početka pa sve do križanja Ilice s Ulicom Republike Austrije, na više od kilometar šetnog prostora, moći iskusiti i doživjeti stvarno uistinu iznimne trenutke te ponudu koje grad Zagreb nosi u sebi.Festival traje ovu nedjelju, 18. rujna, od 9 ujutro do 16 sati popodne a sada predstavljamo samo mali presjek novosti, edukativnih i umjetnih događanja, izložbeno-prodajnih postava, revija, društvenih akcija za najmlađe, radionica obrtnika i učenika, raznih zanimljivih predavanja te raznoliku ponudu raznovrsnih izlagača.

Tako će već od 9 ujutro na potezu od Ilice 83 do Ilice 89 biti postavljena izložba radova studenata i alumnija Akademije likovnih umjetnosti, pod konceptom 'Kupi&Nosi' - izložba je za gledanje no i za kupnju jer svi predstavljeni radovi su na prodaju i mogu se na licu mjesta kupiti te ponijeti sa sobom.

U 12 sati na Britanskom trgu održat će se sad već tradicionalna a uvijek iznimno posjećena revija kreativaca iz ULPUH-a pod nazivom 'Jesenja sonata' kada će studenti tekstilne sekcije, oblikovanja odijevanja te sekcije za oblikovanje nakita Tekstilno tehnološkog fakulteta i diplomskog studija kostimografije pokazati ono najbolje što su sanjali i stvarali za jesen ove godine. Ova revija poznata je po tome što donosi kreativna dizajnerska rješenja uz podršku poznatih lica u ulozi manekena, pa se svakako preporučuje ne propustiti vidjeti što mlade nade hrvatskog dizajna uz podršku naših celebrityja imaju za pokazati.

Od 10.30 sati pa kroz cijeli dan Ilicom će odzvanjati zvukovi vrhunske jazz glazbe jer će na ulicu izaći i svojim ritmovima prolaznike i posjetitelje hipnotizirati sam vrh hrvatske jazz scene koje čine sljedeći glazbenici: Davor Doležal trio, Joe Pandur kvartet, Valerija Nikolovska trio, Janko Novoselić trio, Vojkan Josić trio, uz Ivanu Galić i SoulBeat te DJ-a Gorana Tomaša.

Novost ovojesenskog izdanja Projekta Ilica: Q'ART je i ta da će na ulicu izaći do sada neafirmirani bendovi, u želji da tako dođu u doticaj s onima najbitnijima - svojom publikom. Tako će osim jazz ritmova Ilicu preplaviti i malo rocka, popa i sveg onog šarenog što šarolikost glazbe nudi a na novom izlagačkom dijelu Ilice, na potezu od Krajiške ulice pa do Ulice Austrijske republike, popularni food&music koncept, FRüHSTüCK, ponudit će, uz klupice i jastuke, spoj doručka, umjetnosti i chill-out glazbe na otvorenom. Za glazbeni dio bi će zaduženi DJ-i Mića, Phillipe & Oberan i Anto koji će Ilicom puštati chill zvukove trip-hopa, jazza, soula i funka sve do 16 sati.

Obrtnička komora Zagreba i Srednja škola za modu i dizajn će u passageu Obrtničkog učilišta, Ilica 49, od 11 do 12 sati predstaviti modnu reviju, a od 10.30 do 14.30h raznovrsne radionice obrtnika i srednjoškolaca dok će u dvorištu Ilice 43, od 10 do 15 sati biti postavljena izložba karikatura Zavičajnog društva Virovitičana u Zagrebu.

Društvena akcija druženja s najmlađima od 10.30 do 15.30 sati na potezu od Ilice 128 do Ilice 136 donosi radionice i druženje s djelatnicima zagrebačkih Vatrogasaca, Policije i Čistoće kada će svi veliki i mali dobiti priliku iz prve ruke vidjeti i saznati kako funkcioniraju te s kojim izazovima se susreću naši heroji koji grad čine sigurnim i ugodnim za život.

U parku ALU-a, na adresi Ilica 85, od 9.30 sati kreću edukativne radionice i predavanja (Odr)živog života na zemlji pa tako posjetitelje očekuju zanimljive teme poput Pitaj renđera, Mudrost biljaka, Povratak dječjih starih uličnih igara, Putevi vode, Održivi kvartovi, naselja i gradova te one naziva Mnogi su živjeli bez ljubavi ali nitko bez vode.

Projekt Ilica ne bi mogao izrasti u to što je, bez svojih izlagača koji vlastitim proizvodima, djelima i ponudom donose neponovljivu atmosferu i zaslužni su za osmijehe koji se vide na prolaznicima i posjetiteljima tijekom trajanja Q'ART-a.

Osim ugostiteljske ponude koja će biti prezentirana uzduž Ilice, na svakom koraku ulice pokazat će se i predstaviti kreativci, stvaratelji, umjetnici, OPG-ovi i mnogi mnogi drugi koji svojim rukama, idejama, djelima i ponudom čine ovaj grad živim, aktivnim, kreativnim i boljim za život.

Čak 400 izlagača na otprilike kilometar prostora, svojim proizvodima i uslugama učinit će ovu nedjelju, 18. rujna, Ilicu ulicom kojom želite šetati, u kojoj želite kupovati, dajući joj onaj poznati osjećaj ulice koja pulsira život i daje ritam cijelom gradu.

Od odjeće, obuće, modnih dodataka i nakita, preko hrane, slatkog, slanog, povrtnog, životinjskog ili pčelarskog, do vizualnih umjetničkih djela, onih za uređenje prostora, fotografija, kipova, grafika, od kozmetike, biljaka, humanitarnih akcija pa do proizvoda za kućne ljubimce uz veliku ponudu zanimljivosti za najmlađe građane našeg glavnog grada, ne postoji ono što posjetitelji neće moći pronaći za sebe ili sebi najdraže!

Cilj projekta Ilica: Q'ART je transformacija i buđenje napuštenih javnih prostora u središtu grada Zagreba, uz aktiviranje zajednice i građanske svijesti o javnom prostoru, o povezanosti ekosustava prirode te ruralnih i urbanih područja a sve po principima povezivanja ponude i potražnje, dijeljenja, participacije i empatije.



Najšarolikiji ulično-umjetnički festival zajednice vas čeka, jer rujan je bujan! Ove nedjelje, 18. rujna, Ilica se zatvara za promet a otvara za građane, uz poziva na akciju i interakciju te dinamičnu a opuštajuću nedjeljnu šetnju najdužom ulicom našeg glavnoga grada. Jer, ne zaboravite - mi građani smo grad! Vidimo se u Ilici!