Natjecanje studentskog filma, karakteristično prštavo, neobuzdano i talentirano međunarodno umjetničko nadmetanje Animafesta, formirano je 2023. godine od 41 rada probranog između 830 prijavljenih. Uz Daniela Šuljića selekciju su obavile Jasminka Bijelić Ljubić i Hana Tintor, a Nacionalna škola filma i televizije (National Film and Television School - NFTS) iz Ujedinjenog Kraljevstva drugu godinu zaredom proglašena je najboljom školom animacije. Tišina ubija (r. Miriam Fox), Svemiris (r. Matti Vesanen), Domaćica (r. Ciara Kerr) i Zuman (r. Honor Price) NFTS-ovi su studentski filmovi s pravom kompetitivnog predstavljanje pred zagrebačkom publikom. 2D Tišina ubija efektnim elipsama, razlijevanjima čvrstih objekata i zvučnim umecima posreduje posljedice prijateljeva samoubojstva na psihu mladog oca Liama. Stop-animirani Zuman duhovita je inverzija zoološkog vrta u kojem su ljudi izloženi životinjskim posjetiteljima, a njegovoj zvijezdi Steveu koji čezne za partnericom pruži se mogućnost bijega. CGI Svemiris iz pseće perspektive donosi priču o vlasnikovu putu u svemir s kojim se perzijski hrt ne miri pa kreće u originalno prikazanu olfaktornu avanturu sjećanja u snježnom olujom obavijenom gradu (kreativni tretman njuha mogao bi ponekoga podsjetiti na stariju videoigru Dog's Life). Tušem na papiru uz malo stop animacije ostvareni mjuzikl Domaćica izvanrednim simboličkim transformacijama tematizira nasilje nad ženama i seksualno nasilje u obitelji. Zajedno s ukupnom prijavljenom produkcijom NFTS-a ovi radovi ukazuju na interes za jednakost, različitost i inkluziju, njegovanje različitih tehnika, tematsku raznolikost, zanimljiv pristup filmskom zvuku i humor. Robert Bradbrook, voditelj NFTS-ovog studija animacije, nagradu će preuzeti prilikom svečanog otvorenja festivala, a prisustvovat će i tradicionalnom retrospektivnom programu pobjedničke škole.

Među radovima s drugih škola najzastupljenije su teme ljubavi, strasti i s njima povezanih odnosa. Maestralna japanska Zakrpa kineske redateljice Xu Yuan zanima se tako mladenačkom ljubavlju, ali i njezinim nestankom te nasilnom, u konačnici ubojitom posesivnošću u filmu žarkih boja i nevjerojatnih metamorfoza praćenih elektroničkim klavijaturama Nanami Sato. I Iznad oblaka Vivien Hárshegyi crtežom je raskošna i dinamična, ali karikaturalna mađarska mizantropska groteska o mladenačkim ljubavima, duboko uronjena u prikaz omladinske kulture i fluidno animirane nadrealističke prizore. Poljakinja Sara Szymańska nakon dvije godine vraća se na Animafest djelom Premijera (Poljska škola za film, televiziju i kazalište u Łódźu) o strastvenom susretu nekadašnjeg para na afterpartyju kazališne premijere. U jednu večer sabijena je paleta još uvijek jakih emocija u konfliktu s društvenim kontekstom, što od prigode čini savršenu elipsu propale veze. Vulvina, kraljica ekstaze francuske grupe autora s Gobelinsa fascinantan je film o pohotnoj kraljici koja ne preže ni pred čim kako bi iznova susretala obdarenu Smrt za kojom snažno žudi. Krajnje eksplicitno djelo brutalne ljepote spajanja erosa i thanatosa neke će podsjetiti na lik Druune slavnog stripaša Paola Serpierija, odnosno na cjelokupnu tradiciju talijanske stripovske erotike.

U dvama izvanrednim ostvarenjima prisutne su i autobiografske inspiracije. Argentinski rad Carlos Montaña redateljice Itati Romero nastao je kombinacijom tradicionalne i digitalne 2D animacije te izravnih intervencija (grebanja) u medij, a prikazuje naslovnog junaka koji u provinciji Tucumán 1976. godine bježi od snaga vojne hunte. Riječ je, ustvari, o nom de guerre redateljičina oca, montonera Gerarda Romera, peronističkog gerilca čije su anegdote poslužile kao predložak filma jedinstvenog smećkasto-žuto-narančastog izgleda. Autorefleksivnim Glazbenim ukusom Jordan Antonowicz-Behnan uz pomoć crteža i kolaža prisjeća se bolesnog oca opsjednutog zbirkom vinila koja postaje podjednako predmetom povezivanja i razdora.

U iznadprosječno velikom popisu stop-animiranih filmova ističu se pored Zumana i druga djela različitih tonaliteta i podtehnika. Iverica Alize Sotelo Gutierrez i Rite Ataide Novais (Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska i Portugal) kubistička je stop animacija laserski rezanih drvenih modela koja svađom obitelji povodom stolića IKEA domišljato spaja formu i sadržaj. Na svjetlu, u sjeni tihi je američki lutka-metafilm japanske redateljice Rike Nakayame o liku koji napušta studio i izlazi u svijet kako bi u prirodi isprobao ljudska osjetila i doživljaje prije negoli se vrati pod svjetla reflektora. Stop-animirani je i poetični Šapat vjetra Fernande Caicedo, njemačko-ekvadorski film o cvrčku nastao na slavnom Sveučilištu Bauhaus u Weimaru, a sa slavne izraelske akademije Bezalel stiže još jedan lutka-film, Zgrada u Ulici Etzel 9 (r. Bar Vaknine, Tamar Sharvit, Matan Levi) - prikaz građevinskih radova na stambenoj zgradi čiji stanari dolaze u kontakt s palestinskim građevinskim radnikom. Blago nadrealistički film ironijski prikazuje političke ambicije predstavnika stanara te nonsens reklamnog diskursa i tehnologije nadređene čovjeku, ali je ponajprije poetični, nježni klavirski zagovor razbijanja začaranog povijesnog kruga uz pomoć svakodnevne ljudskosti. S Bezalela dolazi i ambiciozni hibrid glinamacije i 2D-a Simbioza redateljice Raz Merhav o vezi afričkog albino dječaka i tronogog teleta - dirljiva, ali istovremeno alegorijska priča mitološke snage. Lutka od filca protagonist je i minijaturnog galgenhumornog francuskog mockumentarca Ljudski resursi (r. Trinidad Plass, Titouan Tillier, Isaac Wenzek), metafilma o "reciklaži" čovjeka-lutke.

Afirmaciji queer identiteta i ravnopravnosti žena Animafestovo Natjecanje studentskog filma već dulje vrijeme doprinosi svojevrsnom pozitivnom naturalizacijom - prava žena i LGBTQI+ osoba u filmovima mladih animatora razumljivi su sami po sebi. Ove godine lijepih je boja i stripovske pojavnosti duhovita francuska gay minijatura La Vita Nuova (r. Arthur Sevestre), a u fetišističkom gay klubu našao se "medvjeđi" vodoinstalater iz crno-bijelog švicarskog filma Cijevi (r. Kilian Feusi, Jessica Meier, Sujanth Ravichandran) sa Škole za umjetnost i dizajn u Luzernu. Feministička bajka U plamenu (r. Francesca Loss, Francuska, La Poudrière) obračunava se s tradicionalnim položajem mlade žene u konzervativnom ruralnom društvu, oslanjajući se pritom na sestrinstvo, odnosno transgeneracijsko egzemplarno podučavanje otporu.

No iako smo o njima navikli razmišljati prvenstveno kao o razaračima tabua, studenti animacije umješni su i u filmovima o djeci i za djecu, kao što je to lijepi plesni film upečatljivog minimalizma Slijedi me (r. Nils Balleydier). Likovno zavodljiv, a bez obzira na fabulu također neprovokativan je i Sprovod u devet grupe autora sa škole Gobelins o zamišljajima triju protagonista koji pohode vrtlarov pogreb. Umješno izvedeni i temeljno humorni Roald francuske grupe autora s umjetničke akademije u Montpellieru (ESMA) sadrži dvije potpuno različite perspektive (saharinsko-dječju i monstruoznu) na rođendansku zabavu žapca kojem je jedina gošća muha.

Za razliku od Svemirisa kojem je put u svemir kao uobičajeni topos SF-a tek pozadina, Unique Time (r. Yu-jin Oh) punokrvni je južnokorejski kiberpank o nominalno ženskom androidu koji zbog pogreške u generiranju lica postaje zanimljiv fotografkinji u kreativnoj krizi. Film otvara klasična pitanja postmodernog identiteta, aktualizirana međutim razvojem AI-ja.

Budućnost hrvatske animacije u Natjecanju studentskog filma predstavljaju Sara Tomas (Strana strana) i Dorotea Radušić (Pansion Paun), obje s Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.