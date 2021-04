HMD Global, dom Nokia telefona i dodataka, najavljuje svoje dosad najveće predstavljanje novih pametnih telefona kojeg čine šest novih modela- Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 i Nokia C10 - koje su raspodijeljene u tri posebne linije.

Na vrhu je Nokia X serija, zatim je srednja G serija i početna C serija koje pružaju kvalitetno iskustvo koje potrošači očekuju od europske mobilne tvrtke. Proizvodi koji su napravljeni da traju iznutra i izvana zahvaljujući prepoznatljivoj sigurnostii, vrhunskoj trajnosti i obećanju da će pružiti najnoviji softver, tako da možete dulje zadržati telefon.

Florian Seiche, CEO, HMD Global: „Današnje predstavljanje je važnije od redovnog predstavljanja proizvoda. Proteklih 12 mjeseci nesumnjivo je bilo izazovno, ali dali su nam i trenutak da zastanemo, razmislimo i pripremimo se za sljedeći veliki korak u našem start-up putovanju. Kao finska tvrtka, naš pristup tehnologiji i poslovanju na prvo mjesto stavlja ljude i to se odražava u ovoj novoj liniji pametnih telefona. Želimo da ljudi vole svoje telefone. Pokretanje HMD Mobilea - prekretnica na našem putu do cjelovitog pružatelja svih mobilnih usluga - to pojačava, i to je samo početak. Želimo da se pouzdate u to da sigurnost stavljamo u središte svega što radimo - Nokia pametni telefoni dolaze sa sigurnosnim i softverskim ažuriranjima. Mi želimo da ljudi duže zadrže svoje telefone, zahvaljujući našoj prepoznatljivoj trajnosti."

Stephen Taylor, CMO, HMD Global: „Za naš tim, inovativno razmišljanje znači otključavanje iskustava visoke vrijednosti onima koji možda prije nisu imali tu priliku. Milijuni ljudi oslanjaju se na Nokia uređaj za svoje svakodnevne potrebe, od osnovne povezanosti, plaćanja i kreativnosti. Važno nam je da ljudi vjeruju svom telefonu. Zato je naša prepoznatljiva sigurnost dio nove serije X, G i C - svi zaslužuju osjećati se sigurno. Stalo nam je do toga da ljudi dulje zadrže telefon. Ovi su proizvodi napravljeni da traju iznutra i izvana, zahvaljujući našim obećanjima o nadogradnji i vrhunskoj trajnosti. A mi želimo da ljudi i dalje vole svoj telefon. X serija omogućuje nam da ponudimo blagodati vrhunskog partnerstva s Qualcommom i ZEISS Optics. G serija je zapravo pronalaženje savršenog balansa između specifikacija i pristupačnosti. C serija uspijeva isporučiti tehnologiju izuzetno visoke vrijednosti na tržište pametnih telefona. Ponosan sam na nišu koju smo stvorili na ovom izuzetno konkurentnom tržištu."





Serija X s modelima Nokia X20 i Nokia X10

Nokia X20 i Nokia X10 ponosno sjede na vrhu novog portfelja. Pomičući granice srednje klase, ovi pametni telefoni pružaju iskustva i kvalitetu daleko iznad njihove cijene. Obje pokreće najnovija Qualcomm® SnapdragonTM 480 5Gii mobilna platforma koja pruža performanse prkoseći seriji i uistinu globalni 5G. Nokia telefoni stvoreni su kako bi izdržali životni test u čijoj su srži izdržljivost i dugovječnost. Ova hardverska izdržljivost s potpisom poklapa se s trogodišnjim sigurnosnim i softverskim ažuriranjima, osmišljenim kako bi potaknula održivu potrošnju, produžila životni ciklus proizvoda i smanjila e-otpad.

Ruben Lehmann, potpredsjednik HMD Globala za Europu:

"Svi Nokia telefoni prolaze ogromnu količinu testova trajnosti. Dakle, do trenutka kad postanu dostupni za kupnju, potpuno smo sigurni da naši korisnici mogu vjerovati da će godinama nesmetano raditi u njihovim rukama.

Shvaćamo da se za rješavanje ovih izazova može učiniti još mnogo toga, zbog čega neprestano radimo na razvoju naše ponude i nastavljamo nadograđivati ove početne korake. Uostalom, prema Europskom uredu za zaštitu okoliša, kad bi svi u Europi koristili svoje pametne telefone godinu dana duže, do 2030., mogli bismo uštedjeti jednaku količinu ugljika kao da s ceste uklonimo dva milijuna automobilaiii.

Predstavljeni na čistom AndroidTM One sučelju, ovi uređaji dolaze s inačicom Android 11. Poznata ZEISS optika i inovativna AI rješenja u središtu su svestranih mogućnosti snimanja. Sa širokim 6,67 "Full HD + zaslonom sav će se vaš sadržaj isporučiti na oštrom, privlačnom ekranu.

Nokia X20 i Nokia X10 također dolaze s produljenim trogodišnjim jamstvom (što premašuje industrijski standard) i 100% kompostirajućom futrolom u prodajnoj kutiji - dizajniranoj da bude čvrsta.

Zidni punjač i slušalice uklonjeni su iz prodajnih kutija, pomažući u rješavanju 12.000 tona e-otpada koji generiraju punjači za mobilne telefone u EUiv. Po potrebi zidne punjače možete kupiti na Nokia.comv. Prikupljeni novac donirat će se dobrotvornoj organizaciji CLEAR RIVERS koja radi na uklanjanju plastičnog otpada s međunarodnih plovnih putova.

Nokia X20 dolazi s impresivnom prednjom kamerom od 32MP i četverostrukom kamerom od 64MP na stražnjoj strani. Potpuno nova značajka Dual Sight aktivirat će istovremeno dvije kamere tako da možete snimiti više strana ili više kutova priče. Zatim ga dodatno poboljšajte mnoštvom mogućnosti vodenog žiga.

Donoseći iznimnu vrijednost kompletnoj liniji, Nokia X10 ugodit će onima s budžetom ispod 300 eura. Četverostruka kamera od 48MP s Cinematic capture, dopunjena je kompletnim paketom alata za profesionalno uređivanje, tako da možete personalizirati, oblikovati i dijeliti istaknuti sadržaj koji nadahnjuje druge.

Serija G s modelima Nokia G20 i Nokia G10

G serija predstavlja savršenu ravnotežu u ispunjavanju svih vaših dnevnih potreba putem tehnologije koja je usmjerena na rješavanje problema. Na oba modela iz G serije nalazi se trodnevno trajanje baterijevi - najdulje do sada na Nokia pametnom telefonu. Nokia G20 podržana je poznatim Android obećanjem dostupnim na Nokia pametnim telefonima. To su tri godine mjesečnih sigurnosnih ažuriranja kako bi vaši podaci bili što sigurniji i dvije godine ažuriranja OS-a.

G seriju krasi dugovječnost, poboljšana sigurnost zahvaljujući otključavanju pomoću lica i otiska prsta i impresivni 6,5-inčni zaslon s praktičnim pojačavanjem svjetline.

Nokia G20 je kreativni studio u pokretu koji vam stane na dlan. Zapanjujućom kamerom od 48MP s dovoljno prostora za pohranu i zadivljujućim OZO surround zvukom možete snimiti, a zatim proživjeti svoje nezaboravne trenutke.

Nokia G10 ima trostruku stražnju kameru i napredno fotografiranje s AI-pojačanim načinima snimanja, tako da su vaše uspomene savršeno sačuvane čak i zbog nezgodnih postavki pri slabom osvjetljenju.

Serija C s modelima Nokia C20 i Nokia C10

Donoseći nevjerojatnu vrijednost, serija C čini visokokvalitetnu tehnologiju pametnih telefona dostupnom svima. Najnoviji dodaci u seriji donose omiljene značajke poput širokog 6,5-inčnog HD + zaslona po nevjerojatnim cijenama. Uz Android 11TM (izdanje Go), koji dodaje do 20% brže brzine i poboljšane sigurnosne značajke, kao i trajnost Nokia pametnih telefona s tromjesečnim sigurnosnim ažuriranjima tijekom dvije godine.

Nokia C20 je pametni telefon izuzetno visoke vrijednosti koji dolazi s izvanrednim značajkama koje uključuju prednju i stražnju LED bljeskalicu za hvatanje tih posebnih trenutaka čak i pri slabom osvjetljenju.

Nokia C10 je najpristupačniji uređaj novog portfelja. Uz vrhunsku kvalitetu izrade u elegantnom nordijskom dizajnu, stiže u portfelj kao rezultat rigoroznih ispitivanja. Ergonomsko kućište sa završnom obradom od mikro teksture pobrinut će se da je uistinu napravljeno da traje.

HMD Mobile temelji se na uspjehu HMD Connecta

Predstavljamo potpuno novu mobilnu mrežu tvrtke HMD Global, HMD Mobile, koja nudi jednostavnost i vrijednost za mobilne korisnike. Ušavši na svoje prvo tržište kao neovisni operater mobilne virtualne mreže (MVNO), HMD Mobile prati uspjeh rješenja za globalni roaming, HMD Connect koje je pokrenuto u ožujku 2020. Nova usluga u Velikoj Britaniji pokreće se ovog mjeseca s postupnim globalnim uvođenjem.

Janne Lehtosalo, potpredsjednica odjela za usluge, HMD Global: „HMD Mobile izgrađen je na temeljima povjerenja, jednostavnosti i fleksibilnosti gdje plaćate samo one značajke koje ćete svakodnevno koristiti bez pretplata na određeno vrijeme. Ovo važno predstavljanje predstavlja našu ambiciju da postanemo mjesto koje ima sve potrebno za sve vaše mobilne potrebe. "

Linija Nokia audio dodataka je proširena Nokia Lite slušalicama

Uz lagane dodirne kontrole za glazbu, glasovnog asistenta i pozive, Nokia Lite slušalice prodaju se u cijelom svijetu. Vrhunskog dizajna i impresivnog trajanja baterije na Nokia telefonima, futrola sadrži oko šest dodatnih punjenja.vii To je ekvivalent od 36 sati reprodukcije, gotovo dvostruko više od industrijskog standarda.

Cijene

Nokia X20 bit će dostupna po cijeni od 2799 kn. Cijena ovisi o modelu.

Nokia X10 bit će dostupna po cijeni od 2399 kn. Cijena ovisi o modelu.

Nokia G20 bit će dostupna po cijeni od 1299 kn. Cijena ovisi o modelu.

Nokia G10 bit će dostupna po cijeni od 999 kn. Cijena ovisi o modelu.

Nokia C20 bit će dostupna po cijeni od 749 kn. Cijena ovisi o modelu.

i Nokia telefoni vodeći na ljestvici povjerenja, Counterpoint, 2020: https://www.counterpointresearch.com/nokia-phones-lead-trust-rankings-based-on-software-security-updates-build-quality/

ii Pokrivenost 5G mrežom ograničena je i možda je ne podržava vaš davatelj mrežnih usluga. Stvarna brzina ovisi o mreži i ostalim čimbenicima

iii Environmental European Bureau: Coolproducts-briefing.pdf (kinstacdn.com)

iv Prema Europskoj Komisiji 2019. Punjači za mobilne telephone su zaslužni za oko 12,000 tona e-otpada samo u EU: CLEAN-Common-charger-impact-assessment-study_draft.pdf (politico.eu)

v 12.90 euro i 12.90 GBP. Više informacija na: https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-fast-wall-charger-18w

vi Temeljeno na stvarnom testu korištenja od strane HMD Globala.

vii Vrijeme reprodukcije na slušalicama je do 6 sati s jednim punjenjem. Potpuno napunjena futrola daje do pet dodatnih punjenja, što čini ukupno vrijeme reprodukcije do 36 sati.