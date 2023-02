Najsrdačniji gradovi u 2023. godini

Zahvaljujući obnovljenom optimizmu koji se pojavio kad je riječ o putovanjima, polovica ljudi (46%) diljem svijeta vjeruje da je 2023. godina u kojoj će se prepustiti potpuno novim iskustvima na putovanjima. A dobra je vijest to što je unatoč nepredvidivom okruženju svijet još uvijek pun nevjerojatne gostoljubivosti, ljubaznih domaćina i mnoštva neotkrivenih odredišta koja ljudima pružaju nevjerojatna i nezaboravna iskustva putovanja. Kako bi svima olakšao da dožive niz gostoljubivih boravaka koji se nude u svakom odredištu, Booking.com otkriva 10 najsrdačnijih gradova na svijetu za 2023. godinu**. Uz to prilaže prijedloge za aktivnosti i smještajne objekte koji su redom nagrađivani za izvanrednu gostoljubivost, što potvrđuje više od 240 milijuna provjerenih recenzija putnika Booking.com-a.

Polignano a Mare, Italija

Slikoviti gradić Polignano a Mare smješten je na južnoj jadranskoj obali Italije, u regiji Puglia, na vapnenačkoj litici iznad kristalno čistog Jadranskog mora, poznatog po prekrasnim plažama i bijelim kućama. Ovo odredište na jugu Italije savršeno je za skakanje s litica, a posljednjih je godina čak ugostilo izdanje poznatog svjetskog događaja skakanja s litica na kojemu skakači s litica izvode nevjerojatne akrobacije s visina većih od 20 metara. Još je jedno kultno mjesto koje možete posjetiti iz Polignano a Marea Grotta Palazzese, restoran smješten u morskoj špilji, koji možete vidjeti u brojnim objavama na društvenim mrežama diljem svijeta. No najpoznatiji je izvozni proizvod mjesta Polignano a Mare svakako talijanska legenda Domenico Modugno, koji je napisao i otpjevao brojne klasične pjesme, od kojih je na svjetskoj razini najpoznatija zarazna pjesma 'Volare'.

Gdje boraviti: Vico Blu je pansion smješten u centru pa gosti mogu vrlo jednostavno istražiti prekrasan grad Polignano a Mare pješice ili mogu unajmiti automobil kako bi istražili više znamenitosti regije Puglia, uključujući Alberobello, obližnji grad poznat po svojim kolibama 'trulli', izbijeljenim kamenim kolibama sa stožastim krovovima, po kojima je Puglia poznata.

Hualien City, Tajvan

Mnogo je razloga da posjetite Hualien City na istočnoj obali Tajvana. Osim najljepšeg nacionalnog parka Tajvana, Taroko, u kojemu putnici mogu istraživati nevjerojatnu prirodu, hramove i slapove, sam grad nudi mnogo više toga. Grad se odlikuje opuštenim ambijentom te ima brojne predivne parkove kao što je Meilunshan, u kojemu možete šetati i opustiti se, a tu je i savršeno odredište u kojemu putnici mogu kušati neke od najslasnijih tajvanskih delicija na živahnim noćnim tržnicama, uključujući noćnu tržnicu Dongdaemun.

Gdje boraviti: Za savršen boravak u gradu Hualien, Before Sunrise Seaview B&B prekrasan je smještaj s doručkom u blizini plaže, a sadrži prostrane sobe i moderno uređenje. Osim toga, kao što već sam naziv objekta sugerira, nudi prekrasan pogled na more. Gosti mogu provesti dane opuštajući se na plaži ili pak mogu unajmiti bicikl te istražiti grad Hualien.

San Sebastián, Španjolska

Grad San Sebastián smješten je u Baskiji i okružen je zlatnim plažama, a ujedno je i savršeno odredište uz more za ljubitelje hrane. Zahvaljujući mnoštvu restorana i barova raštrkanih po cijelom gradu, putnici mogu uživati u svježim kamenicama i čaši txakolija - laganog pjenušavog bijelog vina proizvedenog u Baskiji. Osim toga tu je i slasna hrana u jednom od brojnih restorana s Michelinovim zvjezdicama ili Pintxos (baskijski tapas) sa svježim lokalnim namirnicama, koji se poslužuje tijekom cijelog dana u jednom od brojnih ugodnih barova, a dostupna je i degustacija Pintxosa i španjolskih vina.

Gdje boraviti: Hotel Boutique Villa Favorita prekrasan je butik hotel smješten u središtu San Sebastiána i nudi prekrasan panoramski pogled na plažu La Concha. Ovaj objekt s Booking.com-ovom oznakom 'Održiva putovanja' nalazi se na centralnoj lokaciji u neposrednoj blizini nekih od gradskih povijesnih znamenitosti, uključujući katedralu Bon Pasteur de Saint-Sébastien (najvažniju katedralu grada San Sebastián), a do plaže i brojnih restorana lako je doći pješice.

Ushuaia, Argentina

Ushuaia je poznat kao 'El Fin del Mundo' (Kraj svijeta) i najjužniji je grad na svijetu, poznat po tome što predstavlja ulazna vrata prema Antarktici. Grad je savršeno odredište za ljubitelje boravka na otvorenom s obzirom na to da se nalazi u provinciji Tierra del Fuego, u kojoj je smješten jedan od najpoznatijih nacionalnih parkova u Argentini, poznat po dramatičnom krajoliku planina prekrivenih snijegom, ledenjacima, tundri i drveću oblikovanom vjetrom. Putnici mogu planinariti kroz regiju i uživati u nekim od najimpresivnijih pogleda na svijetu. Također mogu odlučiti istražiti regiju vodenim putem na obilasku brodom i potencijalno čak uočiti jata pingvina.

Gdje boraviti: Nakon cjelodnevnog planinarenja, Hosteria y Restaurante America savršeno je mjesto za opuštanje i boravak za putnike koji istražuju regiju Tierra del Fuego. Ovo udobno prenoćište nalazi se na pješačkoj udaljenosti od centra grada Ushuaia, gdje putnici mogu posjetiti brojne muzeje i restorane koji poslužuju regionalna jela i kušati nevjerojatna argentinska vina.

Dresden, Njemačka

Kao glavni grad njemačke savezne pokrajine Saske i njen drugi grad po broju stanovnika nakon Leipziga, Dresden nudi mnogo toga onim putnicima koji žele naučiti više o kulturi i povijesti. Nakon razdoblja razorne povijesti u kojoj je grad stradao tijekom Drugog svjetskog rata, velik dio grada srećom je obnovljen i restauriran pa je tako povijesna barokna arhitektura vraćena u život. Ne iznenađuje da se Dresden često naziva 'Firencom sjevera', upravo iz razloga što ima sličan izgled i pruža sličan ambijent kao Firenca u Italiji. Putnici mogu istražiti stari grad, dio grada koji je uglavnom uništen, tijekom povijesnog obilaska pješice te mogu istražiti najpoznatije znamenitosti starog grada, uključujući crkvu Frauenkirche, koja se odlikuje visokom kupolom obnovljenom nakon bombardiranja, Augustov most, i renesansnu palaču.

Gdje boraviti: Nedaleko od gradskog središta Dresdena, putnici mogu boraviti u prostranom objektu Strohhutmanufaktur, apartmanu s Booking.com-ovom oznakom 'Održiva putovanja' i ugodnim ambijentom. Gosti mogu lako doći do središta grada zahvaljujući opcijama javnog prijevoza u neposrednoj blizini. Oni koji vole biti malo aktivniji mogu unajmiti bicikl i istražiti grad na biciklu.

Klaipėda, Litva

Grad s najvećom povijesnom tradicijom u Litvi, Klaipėda, lučki je grad u kojemu se Baltičko more susreće s rijekom Danė i nevjerojatno je odredište za bilo koju vrstu putnika. Grad nudi pregršt kulture i izvrsnu arhitekturu koju možete istraživati. Stari grad odlikuje se tipičnim njemačkim izgledom i ambijentom, s drvenim zgradama u njemačkom stilu smještenim u popločanim ulicama, dok se moderni dio grada proteže u industrijsku šumu koju čine kranovi i brodogradilišta. Za putnike koji vole istraživati prirodu, Klaipėda je ulaz u jednu od najbolje čuvanih tajni Europe - Kursku prevlaku. Ovaj uski poluotok pješčana je prevlaka dugačka 100 kilometara, a odvaja Kursku lagunu od Baltičkog mora, uvrštena je na UNESCO-ov popis kulturne baštine i nudi spektakularan krajolik, šarmantna naselja i razne atrakcije. Putnici mogu istražiti ovaj skriveni dragulj tijekom cjelodnevnog obilaska Nacionalnog parka Kurska prevlaka te će imati priliku vidjeti divlje životinje te posjetiti Mrtve dine s UNESCO-ova popisa.

Gdje boraviti: Objekt TILTŲ NAMAI Self Check-in Apartments smješten je u centru grada Klaipėda, u blizini rijeke Danė, okružen je brojnim restoranima te predstavlja moderan smještaj za sve one koji žele istražiti grad. Zahvaljujući centralnoj lokaciji također je vrlo jednostavno trajektom otići na jednodnevni izlet do Kurske prevlake.

Gold Coast, Australija

Sunce, surfanje i more, to je upravo ono što će vam prvo pasti napamet kad pomislite na Gold Coast. Zahvaljujući čuvenim bijelim pješčanim plažama i luksuznim hotelima ovaj raj za surfere južno od Brisbanea savršeno je odredište koje putnici mogu posjetiti kako bi uživali i opustili se. Osim nevjerojatnih plaža, Gold Coast je poznat kao australska prijestolnica tematskih parkova, s nizom tematskih parkova po cijelom gradu, što ovo odredište čini ultimativnom zabavom za svakog putnika, neovisno o dobi. Savršeno za 61%* putnika koji planiraju putovanje koje odraslima omogućuje da ponovno probude dijete u sebi. Za one koji više putuju na otvorenom, u okolici se nalaze razni nacionalni parkovi, uključujući Nacionalni park Nerang i Nacionalni park Lamington, gdje putnici mogu planinariti i voziti brdski bicikl ili vidjeti neke nevjerojatne divlje životinje.

Gdje boraviti: Objekt Meriton Suites Southport nudi slikovit panoramski pogled na plaže za surfanje i marinu Gold Coasts. Gosti mogu uživati opuštajući se i sunčajući se na obližnjoj plaži ili pak mogu prošetati do jednog od brojnih restorana u okolici. Gradski tematski parkovi lako su dostupni ako unajmite automobil, uključujući Sea World i Movie World, oba udaljena samo nekoliko minuta vožnje.

Porto De Galinhas, Brazil

Prekrasne plaže sa svijetlim pijeskom i kristalno čistim morem nalaze se u Porto De Galinhasu, jednoj od najboljih brazilskih destinacija uz plažu za doživljaj autentičnog dijela brazilske kulture vezanog za plaže. Odredište je savršeno za putnike koji se žele opustiti i provesti kvalitetno vrijeme sa svojom obitelji. U Porto De Galinhasu također se nalaze prirodni plimni bazeni - male uvale tirkiznog mora okružene koraljnim grebenima, gdje se tropske ribe okupljaju za vrijeme oseke. Jedan od najboljih načina da doživite ovaj fenomen jest da unajmite brodić 'jangada' - ribarski čamac s jednim jedrom, u kojemu možete uživati u ronjenju s maskom i disaljkom na otvorenom moru. U ovom odredištu, koje se može smatrati rajem za gurmane, također ćete pronaći mnoštvo živahnih restorana i barova koji se nalaze u gradu i sadrže roštilje 'churrascarias' te nude izvrstan izbor plodova mora.

Gdje boraviti: Samo nekoliko koraka od plaže Porto De Galinhas i središta grada Porto De Galinhas nalazi se objekt Solar Porto Rico - odličan smještaj u kojemu možete uživati u odmoru na plaži s obitelji. Zahvaljujući centralnoj lokaciji gosti mogu lako istražiti atrakcije pješice ili kušati tradicionalnu brazilsku kuhinju u jednom od obližnjih restorana dok uživaju u pogledu na tirkizno more.

York, Ujedinjeno Kraljevstvo

Putnici se na putovanju u York, gradu koji se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Ujedinjenog Kraljevstva, mogu vratiti u srednjovjekovnu Englesku. Grad su osnovali stari Rimljani, a sačuvale su ga gradske zidine. York nudi velik izbor aktivnosti za svakog putnika, od povijesnih, slikovitih zgrada do neobičnih čajana - ako se odlučite na posjet Yorku, sigurno vam neće biti dosadno. Srce povijesne jezgre Yorka čini popločana ulica The Shambles iz 14. stoljeća, koja je poznata po svojim drvenim kanatnim kućama, kafićima ugodnog ambijenta, slastičarnicama i buticima. Katedrala York Minster iz 7. stoljeća arhitektonski je dragulj u kruni grada, a sadrži fasadu u gotičkom stilu koja se ističe u odnosu na sve ostalo u gradu. Putnicima koji žele doživjeti nešto jezivije dijelove grada preporučuje se Obilazak busom na temu duhova, na kojemu ćete obići neke od najpoznatijih znamenitosti grada te pritom naučiti nešto više o jezivoj strani gradske povijesti.

Gdje boraviti: Prekrasni privatni smještaj Bronte Guest House u viktorijanskom stilu nalazi se u mirnoj jednosmjernoj ulici koja gleda na Bootham Park i ima pogled na katedralu York Minster. Udaljen je svega nekoliko minuta hoda od povijesnog središta Yorka i savršen je za goste koji žele istražiti stari Grad.

Mexico City, Meksiko

Mexico City, grad prožet poviješću i kulturom, savršeno je odredište za istraživanje Meksika. Putnici će pronaći mnoštvo atrakcija u njegovim eklektičnim četvrtima - od muzeja i drevnih ruševina do prostranih parkova i umjetničkih galerija. U glavnom gradu Meksika također se nalazi nekoliko lokacija uvrštenih na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine, uključujući povijesno središte grada koje se može istražiti tijekom obilaska povijesnog središta grada pješice. Putnicima su također na raspolaganju brojne opcije za kušanje specijaliteta tradicionalne meksičke kuhinje kao što su tacosi i quesadille u kombinaciji s pićima poput mezcala i tekile. Grad nudi velik izbor lokalnih barova 'cantina', štandova s uličnom hranom i vrhunskih restorana. A za one putnike koji žele istražiti bogatu kulturnu ponudu izvan grada preporučuje se jednodnevni izlet do arheološkog kompleksa Teotihuacán ili lokacije s popisa svjetske baštine Xochimilco.

Gdje boraviti: Boravite u objektu H21 Hospedaje Boutique za ugodan boravak u Mexico Cityju. Ovaj suvremeni meksički privatni smještaj nalazi se u starom dijelom grada po imenu Coyoacan, poznatom po kamenim ulicama i kolonijalnoj arhitekturi. Gosti mogu lako istražiti ovo područje pješice, a u blizini se nalaze umjetničke galerije i živopisne tržnice s rukotvorinama.