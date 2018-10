Najluđi party u gradu s DJ-em Mariom Kovačem ove subote u Vintage Industrialu

Kraj listopadnog vikendarenja dočekat ćemo u subotu 27.10. iza bedema Savske 160. Zima vam je? Hladno vam je? Pjeva vam se? Pleše vam se? Ne brini, za sve će se pobrinuti jedan i jedini, jednostavno jedinstveni DJ MARIO KOVAČ koji je na DJ kormilu do samog jutra.

Najluđi party u gradu definitino je u VIB-u u subotu 27. listopada uz gospodina Kovača, koji vam garantira opet nenormalno dobar party kao i zadnjih nekoliko, ali defitnivno će nam svima ostati u sjećanju njegovo prošlogodišnje vrtno izdanje sa rasplesanom terasom.

Mario DJ, od milja Kovač, music meister, naš disco jockey, onaj koji žari i pali, glumac, redatelj, doktor teatrologije i dramaturgije, pobrinut će isporučiti amneziju!

Kovač je poznat po svojim spektakularnim tulumima i mjuzom koja vas podsjeća na bolja vremena, a ta vremena nikad nisu pred nama, već su prošla... ;) Osim što kirurškom preciznošću selektira najbolje od najluđeg, njemu ne manjka niti teatralnosti za vrijeme doktorske glazbene selekcije.

Upravo takav party želite i to onda kad svi misle da spavate doma, a vi uživate uz najveće hitove svih vremena svemira. Pop, dance, rock i sve trash kategorije koje je glazba ponudila i to do 5:00 sati ujutro. Ako vam zabava i ples do iznemoglosti nisu strani, Savska 160 u subotu 27. listopada idealna je destinacija za vas.