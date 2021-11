Najluđe teorije zavjera... ili ipak nisu?!

Pandemija koronavirusa iznjedrila je mnogo zanimljivih fenomena - dolazi do masovnog nepovjerenja u institucije, preispitivanja znanstvenih činjenica i isključivog vjerovanja u informacije pružene u alternativnim izvorima.

Osim navedenih, zanimljiva je i popularizacija takozvanih „teorija zavjere." Zbog napretka u tehnologiji sve je više dostupnih informacija, a udaljene su samo nekoliko klikova mišem. Te informacije, naravno, nisu uvijek provjerene, i možda bi se donedavno smatrale glupostima, no - rodila se nova publika.

Tako ste, vjerojatno, u kontekstu pandemije čuli da je koronavirus stvoren u laboratoriju, da se širi 5G mrežom i da je sve to financirao Bill Gates.

To, naravno, nisu jedine teorije zavjere - široko je rasprostranjena ideja da je Zemlja ravna, da su teroristički napadi 11. rujna namješteni i da je slijetanje na mjesec također lažno. No, jeste li čuli za koju od ovih suludih teorija?

Vjerojatno se sjećate kada se 2012. smatralo da će Zemlju progutati divovski planet i uništiti sav život. Ta je teorija proizašla iz majanskog kalendara, čiji je ciklus završavao te kobne 2012., a ljudi su smatrali da je upravo to datum za mogući smak svijeta. Tako je 21. prosinca 2012. trebalo nestati apsolutno sve, no, šokantno - svijet nije nestao!

Naravno da sama činjenica da se ništa značajno za postojanje zemaljske kugle nije dogodilo nekima nije dovoljna, stoga je konstruirano mišljenje kako je Europski laboratorij za fizikalna istraživanja u Švicarskoj umjetno stvorio crnu rupu koja je jednostavno „progutala" Zemlju, a svi smo mi nastavili živjeti u simulaciji. Pitanje koje se automatski postavlja - ako svijet i je Matrix, tko je onda Neo?

NASA ne želi da znamo za drugo sunce!

Teorija zavjere o NASI, državnoj civilnoj upravi SAD-a za zrakoplovna i svemirska istraživanja i razvoj ne manjka - vjerojatno zato što nam je svemir dalek i teško shvatljiv. Tako postoji teorija o tome da NASA zna za „drugo sunce", no namjerno nam ga ne žele pokazati. Određeni astronomi su također poduprli tu ideju, no zašto NASA tako skrovito čuva drugo sunce - ne znamo.

Osim te, zanimljiva je i teorija kako se sunce pokušava sakriti „umjetnim oblacima." Pojedinci skloniji teorijama zavjera vidjeli su snimku koja prikazuje ispuštanje velikih količina vodene pare u atmosferu - što ih je potaklo na razna pogrešna tumačenja. Osim ideje o „umjetnim oblacima", javila se i teorija da se radi o otrovnim chemtrailsima. Spomenuta snimka naime - ne prikazuje nikakvo sakrivanje sunca, već se radilo o testiranju raketnog motora.

Kada smo već spomenuli chemtrailse, u lijepoj našoj ne manjka različitih teorija zavjere, pa je tako poznata i ona kako Croatia Airlines zapravo raspršuje svakojake kemikalije u zrak preko svojih zrakoplova. Ideja chemtrailsa pretpostavlja da zrakoplovi ostavljaju štetne, otrovne tragove za sobom, a zagovornici teorija smatraju da ih državne institucije šire namjerno i iz zlih namjera. Iz Croatia Airlinesa tu su optužbu oštro demantirali, te dodaju da sudjeluju u provedbi svjetske strategije zrakoplovstva za zaštitu okoliša. Ova ideja zapravo je protekla iz satiričnog teksta koji se, baš čudno, pretvorio u široko prihvaćenu teoriju.

Ministarstvo unutarnjih poslova nas ilegalno 'čipira' po direktivi EU

Jedna od teorija zavjere, a također vezana za hrvatske institucije je ta da nas Ministarstvo unutarnjih poslova ilegalno čipira. Teorija zavjere nije utemeljena ni na čemu, osim da nas „čipiraju IDentitetom." Nikad nije točno objašnjeno što je to točno „IDentitet" i kako se to čipiranje obavlja. Utemeljenje ova teorija vjerojatno crpi iz uvođenja elektroničkih osobnih iskaznica s kontaktnim čipom. Taj se čip, naime, na osobnoj iskaznici ne mora „aktivirati" - ukoliko osoba odluči da ne želi aktivirati certifikate s elektroničkog dijela osobne iskaznice, to ne mora napraviti a da i dalje može koristiti iskaznicu za dokazivanje identiteta. Pa, ako nas i čipiraju, odluka je na vama! Vaše tijelo - vaš izbor!

Mjesec, naime, nije stvaran, a ako je - onda moguće da s vremenom postane zelen

Mnogo je teorija zavjere o svemiru - dalek nam je, mističan i još uvijek nije potpuno objašnjen. Jedna od tih teorija je i da, zamislite, mjesec nije stvaran - po ovoj je teoriji on zapravo vanzemaljska svemirska stanica. Teoretičari ove zavjere vjeruju da se mjesec otvara, baš u trenutcima kada mi ne možemo to vidjeti i u njega ulaze i izlaze svemirski brodovi. Osim toga, za mjesec se smatralo i da će s vremenom postati zelen. Pojedinci su bili tog mišljenja jer su pojedini planeti sjajili zeleno, no, to nije zato što zaista postaju zeleni, već su se pojedini planeti posložili tako da se vidio zeleni odsjaj. Velika većina ovakvih teorija je zapravo relativno lako objašnjiva znanstvenim činjenicama i rezultatima istraživanja...

Kraljevska obitelj često je na meti raznih teorija zavjere. Jedna od zabavnih teorija je upravo ta da je Kraljica Elizabeta bila muškarac. Teoretičari ove zavjere smatraju da je Kraljica Elizabeta zapravo vrlo mlada preminula od kuge, a kako bi se održao mir u zemlji i kako se Kralj „ne bi živcirao", pokušali su je zamijeniti. Dugo se tražio netko tko izgleda kao ona, no obzirom da niti jedna djevojka nije izgledala poput nje najbolja je opcija bio jedan dječak koji joj je maksimalno ličio. Nevjerojatno, ali -tako je on nastavio živjeti kao Kraljica Elizabeta. Osim što je Elizabeta zapravo bila muškarac, teoretičari zavjera vjeruju da je mladolik izgled i energiju održavala tako što je doslovce jela ljude i što je ta „mlada krv" tekla njenim venama.

Država Finska naprosto - ne postoji

Jedno od najsuludijih pitanja koje se može postaviti jest vjerojatno - je li Finska stvarna? Mnogo ljudi o ovom pitanju niti ne razmišlja, no određeni pojedinci smatraju da je ta čitava država obmana i da je izmišljena od strane Japana i bivšeg Sovjetskog saveza u vrijeme Hladnog rata. Navodno su je izmislili kako bi za sebe zadržali najbolji dio Baltičkog mora, bogatog ribom, dok tamo kopno uopće ni ne postoji. Ova teorija zavjere veoma je lako provjeriva - u 21. stoljeću Finska se može vidjeti iz zraka avionom ili satelitskim snimkama. Zaista je smiješno što danas veoma jednostavno možemo dokazati da su ove tvrdnje besmislice, a još uvijek ih mnogi smatraju istinama. To je vrlo sličan slučaj poput vjerovanja u ideju da je zemlja ravna. Ako izum zrakoplova i satelita nije to zauvijek promijenio, nije jasno što potencijalno hoće...

Izraelska je vlada istrenirala jato morskih pasa za svoje vojne potrebe

2010. godine zabilježeno je nekoliko napada morskih pasa u Egiptu - što je očito dovoljno za razvijanje raznih teorija zavjera. Javile su se i informacije kako je na jednom od tih morskih pasa nađen GPS uređaj za praćenje, a taj je trač rezultirao teorijom zavjere koja pretpostavlja da su morske pse poslale izraelske vlasti. Možda je netko malo previše puta pogledao „Ralje". Naime, istina je da je u morima bilo postavljeno nekoliko GPS uređaja, no koristili su ih biolozi za potrebe svojih istraživanja.