Najljepša modna bajka sestara Boudoir - “Klara iz Boudoira”

The Eye has to travel, svojevremeno je izvikivala svome timu i suradnicima legendarna Diana Vreeland, urednica časopisa Harper's Bazaar i Vogue sredine 20. stoljeća u Engleskoj i SAD-u te, prije svega, žena nevjerojatno istančanog ukusa i smisla za lijepo.

Tu je uzrečicu poput papige izgovarala suradnicima kako bi im objasnila da njihovi čitatelji, premda ne putuju u stvarnom svijetu, gledajući i čitajući njihove stranice editorijala zapravo razvijaju imaginaciju, odlaze u neki drugi svijet u kojem možda nikad neće biti, a ovako imaju savršenu priliku barem o tome sanjariti. Njena želja je bila stvoriti magične svjetove u kojima čovjek može biti uvijek netko drugi, nanovo se oplemenjivati svakim novim iskustvom.

Upravo u takav svijet ovih nas blagdana odvode sestre Boudoir, koje su usavršile svoje umijeće dočaravanja one zaigrane, opuštene i prije svega atraktivne božićne čarolije u Holiday kolekcijama. Njihov svijet nije strogo rezerviran za odabrane, već je mjesto u kojem se brojni mogu pronaći dok traže odjevne komade kojima će svoje blagdane provesti u chic izdanju.

Naime, nova Boudoir kolekcija "Klara iz Boudoira" upravo je ono što nam treba, sada dok pokušavamo stvoriti jedan drugi svijet u koji naše oči, ali i duša mogu pobjeći, u potrazi za magijom i dozom bajkovitosti koja nadahnjuje. Gotovo svaki komad iz kolekcije kao da je rađen za lik djevojčice Klare iz popularnog baleta 'Orašar', koji već godinama osvaja na tisuće obožavatelja diljem svijeta. Upravo nadahnute tim likom djevojčice i svime što ona predstavlja, dizajnerice Martina Čičko Karapetrić i Morana Tomašević u novoj su Boudoir kolekciji predstavile set fantastičnih haljina koje osvajaju na prvi pogled kombinacijom tila i čipke, ili pak pliša te svih onih detalja koji tako jasno govore o njihovom autorskom potpisu.

Haljine s prigodnim blagdanskim printovima, kojima dizajnerice izražavaju svoju kreativnost, također su dijelom kolekcije koju već danas možete potražiti u njihovom zagrebačkom showroomu u Radićevoj ulici 22 te na njihovu web shopu www.boudoir.hr.

Favoriti kolekcije 'Klara iz Boudoira' definitivno su kraljevski crvene haljine sa snježno bijelim detaljima, koji osvajaju svojom kolorističkom igrom u kojoj nema gubitnika. Za ljubitelje nešto pritajenije elegancije u kolekciji se nalaze i modri modeli, koji nježno dočaravaju noćno nebo prepuno zvjezdica, dok će oni nešto odvažniji moći odjenuti i Christmas coat, kaput koji je nadahnut svečarskom atmosferom blagdana. Premda još nisu odjenule orašara, dizajnerice će odjenuti brojne Hrvatice koje žele svoj komadić njihove blagdanske čarolije.

Jeste li već pronašli novi omiljeni komad u kolekciji 'Klara iz Boudoira'?