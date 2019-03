Najjednostavniji znak da je veza sretna

Međusobno poštovanje, razumijevanje, podrška, spremnost na kompromise neki su od faktora koji čine sretnu ljubavnu vezu. A novo istraživanje potvrdilo je da postoji još jedan pokazatelj da ste u sretnoj vezi.

Osobe u ozbiljnoj vezi navikle su da dijele sve - ili gotovo sve. Dok većina parova nema problema s dijeljenjem hrane, kupaonice i računa, s dijeljenjem najintimnijih misli mnogi su puno suzdržaniji.

Ali, novo istraživanje objavljeno u časopisu "The Journal of Sex Research" došlo je do zaključka da mogućnost da s partnerom razgovarate potpuno iskreno o apsolutno svemu jako puno govori o kvaliteti veze.

U studiji su sudjelovali parovi koji su u vezama bili u prosjeku dvije i pol godine. Ispitanici su morali odgovoriti na pitanja koliko dobru komunikaciju imaju s partnerom, koliko su zadovoljni svojim seksualnim životom, koliko s parnterom razgovraju o seksu, o čemu sve razgovaraju s partnerom i da li su spremni da razgovaraju o manje ugodnim temama.

Istraživanje je dolazalo da su parovi koji su odgovorili da partneru otkrivaju i svoje najntimnije misli bili najsretniji u vezama, najzadovoljniji svojim seksualnim životom, te da su smatrali da imaju jaku povezanost s partnerom.

A kako je kod vas?