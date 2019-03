7 znakova da ste u sretnoj vezi

Različitosti muškaraca i žena u vezama i brakovima često dovodi do nesuglasica i svađa, iako kažu da se suprotnosti privlače.

Bez obzira na to jeste li u svježoj vezi ili vaša ljubav traje već godinama, neke je stvari ipak potrebno održavati kako bi oba partnera u vezi bila sretna i zadovoljna.

E, pa ako ne znate, evo što krasi sretne veze... pa poradite malo na tome.

Jednako razmišljate o novcu - volite trošiti ili zajedno štedite. Istraživanje Sveučilišta u Michiganu pokazalo je kako najsretniji parovi rukuju novcem na jednak način

Podijelili ste kućanske poslove - partner koji u vezi obavlja većinski dio poslova, uvijek će biti nezadovoljniji. Mnogo je parova reklo kako je podjela poslova veoma važan dio održavanja uspješne veze i braka

Probleme rješavate razgovorom - istraživanja su pokazala kako su parovi koji probleme i svađe rješavaju preko poruka, umjesto licem u lice, često nesretni u vezi

Seks jednom tjedno - jednom kada postanete roditelji, seksualan život se svakako mijenja, no istraživanja Sveučilišta u Torontu pokazala su kako seks jednom tjedno povećava razinu sreće u vezi. Stoga, bez izgovora i one dobro poznate "Boli me glava"

Skromni ste na društvenim mrežama - broj objavljenih zajedničkih slika nije mjerilo sreće u vezi. Istraživanja su pokazala kako su parovi koji često objavljuju zajedničke sadržaje nesigurniji u svog partnera pa tako i nesretniji

Upoznali ste se online - psiholozi sa Sveučilišta u Chicagu dokazali su kako su parovi koji se upoznaju preko društvenih mreža zadovoljniji u vezama. Također, ti su parovi imali manju vjerojatnost prekida od ostalih

Zabavljaju vas iste stvari - profesor komunikacijskih znanosti Jeffrey Hall povezuje sretne veze sa smislom za humor, a svi dobro znamo da je osmijeh rješenje za brojne probleme