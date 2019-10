Najčešći uzrok svađa su - kućanski poslovi?

Svađe su normalan dio svake veze, sve do trenutka u kojem postaju "normalna", svakodnevna stvar... jer tada više ništa nije ni normalno ni svakodnevno. No, kad razmišljamo o uzrocima svađa, vjerojatno ćemo prvo pomisliti na novac ili nevjeru, ali to nije to...

Jeste li znali da su kućanski poslovi najčešći uzrok svađa među parovima? Ako živite s nekim, vjerojatno jeste. Novo istraživanje pokazuje da su najčešće svađe među parovima upravo oko pranja suđa.

Iako je dijeljenje kućanskih aktivnosti sve češća pojava, u brojnim je kućanstvima i dalje prisutan stav da je to "ženski" posao, a rezultati istraživanja sasvim očekivano pokazuju da su žene u takvim odnosima češće nezadovoljne cjelokupnom vezom.

Parovi koji ravnopravno dijele kućanske aktivnosti su generalno puno zadovoljniji vezom, a to se, dakako, očituje i u kvaliteti seksualnog života.

Konkretno, žene koje uvijek same peru suđe su puno češće nezainteresirane za seks, dijelom zbog umora, a dijelom iz čistog revolta.

U Americi se broj parova koji dijele zaduženja oko suđa od 1999. povećao sa 16 na 29 posto.. što baš i nije neka brojka, ako ćemo iskreno.