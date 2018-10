Najbolji lijek protiv depresije

Depresija vlada na sve strane, a kad dani postanu tmurni i hladni, još se više manifestiraju simptomi. Preporuka je obično da se bacite na tjelovježbu, no stručnjaci tvrde da imaju jednu bolju i učinkovitiju ideju koja nam se, moramo priznati, više sviđa.

Topla kupka mogla bi biti bolji način liječenja depresije od vježbanja, otkrila je nova studija. Ljudi koji dva puta tjedno idu u spa po dva sata, pokazuju poboljšanja u mentalnom zdravlju od onih koji redovito vježbaju.

Stručnjaci sugeriraju da bi to moglo biti jer topla kupka vraća prirodni temperaturni ritam tijela tijekom dana, što može biti poremećeno kod ljudi s depresijom.

Redovno kupanje djeluje brže i lakše nego vježbanje, rekli su znanstvenici, a istraživanje je pokazalo da ljudi ćešće ustraju dugoročno u toplim kupkama nego u vježbanju (što i ne čudi).

Istraživači sa Sveučilišta Freiburg u Njemačkoj testirali su učinke termalne kupelji na 45 osoba s depresijom.

Rekli su: "Hipertermne kupke izgledaju kao brzo djelujuće, sigurne i lako dostupne metode koje dovode do klinički značajnog poboljšanja depresivnog poremećaja nakon dva tjedna. Također su prikladne za osobe koje, iz bilo kojeg razloga, ne mogu vježbati."

Ljudi uključeni u studiju, prosječne dob 48 godina, imali su umjerenu ili tešku depresiju. Iako točni uzroci depresije nisu poznati, vjeruje se da bi je jedan od krivaca poremećeni cirkadijski ritam - ili biološki sat - navodi New Scientist.

Cirkadijski ritam fizička je i kemijska promjena tijela kroz cijeli dan. To uključuje fluktuaciju tjelesne temperature osobe, koja se diže ujutro i pada tijekom noći.

Kod osoba s depresijom, njihova se tjelesna temperatura ne može pravilno regulirati, a vruća kupka bi to mogla ispraviti - kupke u studiji povećale su tjelesnu temperaturu sudionika za oko 2 ° C.

Stoga, when you are feeling blue - napunite kadu!