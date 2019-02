Najbolji europski Rage Against The Machine tribute ovog petka u Savskoj 160

U petak 1. ožujka u Vintage Industrial vraća se vjerojatno najbolji europski RATM Tribute - Chiapas. Osim što zvuče kao Zack, Tom, Tim i Brad, scenski se te vizualno trude osigurati potpun doživljaj jednog od najglasnijih i najbuntovnijih bendova svih vremena.

Rage Against the Machine, također poznat kao RATM ili jednostavno Rage, bio je američki rock sastav zapažen po promicanju mješavine hard rocka i rapa (poznate kao rapcore), kao i po svojim aktivističkim uvjerenjima. Na vrhuncu, prije raspada u 2000., Rage Against the Machine je bio proglašen jednim od najpopularnijih političkih hard rock sastava svih vremena, i u svakom slučaju 1990ih.

Rage je inspiraciju dobivao iz ranog metala i rapa poput Public Enemy i Afrika Bambaataa. Spajanje raznih tipova rime i vokalnih izvođenja pjesmi, zajedno s Tom Morellovim virtuoznim sviranjem gitare, čine RATM teškim za svrstati u određeni glabeni žanr. Dana 18. listopada 2000. Zach de la Rocha je odlučio istupiti iz sastava, zbog različitih želja članova, te ponajprije jer je osjećao da bi daljnje postojanje potkopalo njihove rezulate kao glazbenika i aktivista.

[DISKOGRAFIJA]

1992. Rage Against the Machine

1996. Evil Empire

1998. Live & Rare

1999. The Battle of Los Angeles

2000. Renegades

2003. Live at the Grand Olympic Auditorium