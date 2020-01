Najbolje vježbe za mršavljenje

Treninzi visokog intenziteta poput CrossFita, HIIT-a, trčanja ili aerobika najčešći su izbor kada nam je cilj izgubiti kilograme, no fitness stručnjak Tom Holland za Popsugar otkriva da postoje jednako učinkoviti treninzi niskog intenziteta, prilagođeni životnoj dobi i kondiciji. To znači da se i uz manje napora može doći do cilja, a da pritom ne stradaju zglobovi i vaša volja.

"Treninzi niskog intenziteta čuvaju tijelo od ozljeda, a i veća je vjerojatnost da ćemo ih redovito izvoditi", kaže Holland za spomenuti portal. Istina je da visoko intenzivni treninzi sagorijevaju više kalorija u kratkom roku, no cijena ove prednosti se plaća povećanim stresom koje trpi tijelo i većim rizikom od ozljeda", dodaje.

Treninzi niskog intenziteta odličan su izbor ako ste početnik jer ćete kroz njih izgraditi mišiće, postati jači i izdržljiviji. Isto tako, najbolji su izbor ako se oporavljate od ozljeda.

"Najučinkovitija vrsta kardio treninga niskog intenziteta za gubljenje masnoća je ona vrsta koju redovito radite", jednostavno će ovaj fitness stručnjak. Što ima smisla - visokointenzivni trening sagorijeva puno više kalorija u kratkom vremenu.

Kako bismo sagorjeli istu količinu kalorija kroz niskointenzivni trening treba provesti više vremena vježbajući. "Redovitost je najvažniji faktor u treningu kako bi on imao učinka", dodaje.

Što izabrati? Redovita šetnja, odnosno brzo hodanje najpopularnija je vrsta niskointenzivnog treninga i najučinkovitija. Za hodanjem slijedi plivanje, a preporuča se izmjenjivati brzinu plivanja za bolji učinak.

Eksperimentirajte s vježbama. Ono što vas veseli i u čemu uživate najbolji je izbor za vas jer povećava vjerojatnost da ćete biti redoviti.