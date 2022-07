Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju

David Pejić, direktor Zrna, najstarijeg ekološkog imanja u Hrvatskoj, jedini je predstavnik Hrvatske nominiran za prestižnu nagradu najboljeg ekološkog poljoprivrednika u EU.

Kako bi podržala Akcijski plan za razvoj ekološke poljoprivrede objavljen u ožujku 2021., Europska komisija po prvi puta dodjeljuje nagrade za ekološku proizvodnju. Njima se želi odati priznanje najboljim i najinovativnijim dionicima u ekološkom vrijednosnom lancu koji pridonose smanjenju negativnog utjecaja poljoprivrede na okoliš i klimu i ostvarivanju ciljeva EU-ove Strategije od polja do stola i Strategije za bioraznolikost.

David Pejić vodi Zrno, najstarije ekološko imanje u Hrvatskoj koje se nalazi u Dubravi, u Zagrebačkoj županiji. Na 22 hektara zajedno s 39 zaposlenika uzgaja oko 60 različitih kultura. Primjenjujući inovativne pristupe i metode, pokrenuo je najveći no-till biointenzivni vrt u regiji. Razvoj imanja usredotočen je na energetsku samodostatnost, istraživanje i inovacije te na koncept „od polja do stola". U tom smislu, osim poljoprivrede, proizvodni kapaciteti imanja uključuju i preradu povrća u različite vrste prirodno fermentirane zimnice te pekarstvo u sklopu kojeg se proizvodi preko 10 vrsta kruha od kiselog tijesta, 20 vrsta slastica te niz gotovih jela poput salata i sendviča. Svi proizvodi su ekološki certificirani, bez namirnica životinjskog porijekla te su izrađeni majstorskom vještinom i strašću lokalnih djelatnika. Zrno eko imanje je i mjesto brojnih edukacija, treninga i stručnih savjetovanja. Proizvodna načela imanja primjenjuju se i ugostiteljstvu sa zagrebačkim Zrno bio bistroom, prvim i jedinim certificiranim ekološkim restoranom u Hrvatskoj.

Otvorenost prema inovacijama - ključ razvoja lokalne zajednice

"Zrno već više od 30 godina djeluje kao simbol i predvodnica ekološke poljoprivrede i proizvodnje, s preko 100 certificiranih ekoloških proizvoda. Iznimno smo počašćeni što je Europska komisija odlučila prepoznati naš rad, uvrstivši nas u uži izbor finalista za EU Organic Award. Kroz projekte poput najvećeg biointenzivnog no-till vrta u regiji ili Zrno bio bistroa, prvog i jedinog certificiranog ekološkog restorana u Hrvatskoj, nastojimo primjerom predstaviti i educirati tržište i njegove sudionike o važnosti ekološke poljoprivrede za dobrobit okoliša i pojedinca.", izjavio je David Pejić povodom nominacije.

Koliko su znanje i inovativnost Zrna kroz dosljednu praksu ekološke proizvodnje važni za razvoj lokalne zajednice, potvrđuje i Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije. Ističe kako su upravo rezultati u ekološkoj proizvodnji na Zrno eko imanju bili glavno uporište u razradi vizije Zagrebačke županije kao vodeće zelene županije čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane te razvoju pametnih sela.

„Zahvaljujući, prije svega, gospodinu Davidu Pejiću, direktoru Zrna koji je u potpunosti posvećen ekološkoj proizvodnji kao i nastojanju za uravnoteženim i održivim razvojem poduzeća i zajednice, uspostavili smo međusobno povjerenje i uspješnu suradnju na kreiranju razvoja ekološke proizvodnje u Zagrebačkoj županiji. Njegova otvorenost prema inovacijama, novim tehnologijama, razmjeni znanja i iskustva pomaže ostalim našim ekološkim proizvođačima u ostvarivanju njihovih ciljeva. Gospodina Pejića krasi i osobina da svoje osobne interese ne stavlja ispred interesa zajednice i zbog toga je on odličan primjer i nada da možemo biti bolji."

U kontekstu lokalnog gospodarstva, ovakvi inovativni i održivi projekti iznimno su važni i zbog zapošljavanja te razvoja ruralnih sredina. Pozitivan utjecaj Zrna u ovom segmentu prepoznaje i podržava Općina Dubrava.

"Ponosni smo što možemo reći da se baš na području Općine Dubrava nalazi najstarije ekološko imanje u Hrvatskoj. Ovo imanje otvorilo je brojna radna mjesta pa tako vrijedne ruke zaposlenika brinu o svim kulturama. Čestitam na ovakvom uspjehu i drago nam je što imamo čast da je ovo imanje baš u našoj Dubravi", izjavio je načelnik općine Dubrava, Tomislav Okroša.

Ekološka proizvodnja nužna za zdraviju budućnost Europe

U Europskoj uniji potražnja za certificiranim ekološkim proizvodima kontinuirano raste, što potiče i razvoj proizvodnje te EU trenutno ima oko 344 000 ekoloških proizvođača.

Povećanje ekološkog uzgoja uvelike pridonosi smanjenju upotrebe kemijskih gnojiva, pesticida i antimikrobnih sredstava te ima pozitivne učinke na našu klimu, okoliš, biološku raznolikost i dobrobit životinja. Zbog toga ekološka proizvodnja igra ključnu ulogu u postizanju ciljeva Strategije od polja do stola i Strategije bioraznolikosti. Iz tog je razloga Komisija definirala cilj od 25 % poljoprivrednog zemljišta u EU-u pod ekološkim uzgojem do 2030. godine. Ovom pak nagradom Europska komisija želi, između ostalog, povećati svijest javnosti o karakteristikama i prednostima ekološke proizvodnje.

„Finalisti EU Organic Awards prikazuju inovativni potencijal europskog ekološkog pokreta. Trenutna klimatska kriza koju doživljavamo s ekstremnijim vrućinama i oborinama diljem Europe pokazuje kako bi Europska unija trebala nastojati ubrzati svoje kretanje prema agroekološkom i socijalnom modelu poljoprivrede koji je otporniji, pravedniji, zdraviji i temeljen na kraćim opskrbnim lancima", rekao je povodom objave finalista Jan Plagge, predsjednik IFOAM Organics Europe

„U okolnostima u kojima je zdravlje ekosustava i nas samih ozbiljno ugroženo uporabom pesticida, vjerujemo da ekološka poljoprivreda pruža put u bolju i zdraviju budućnost te ostajemo potpuno posvećeni njenom razvoju. U svojim planovima, EU djeluje u istom smjeru s ciljem od 25% površina pod ekološkim uzgojem do 2030 godine. Nadamo se da će izbor Zrno eko imanja kao jedinog finalista iz HR, doprinijeti razvoju svijesti i snage lokalnih napora u postizanju tog cilja", zaključio je David Pejić, jedini hrvatski eko poljoprivrednik u finalu izbora EU Organic Awards.

Objava pobjednika u sedam kategorija nagrade EU Organic Awards odvit će se u rujnu 2022. u Briselu.

Partneri Europske komisije u ovom projektu su European Economic and Social Committee, European Committee of the Regions, COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.