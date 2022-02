Na Zemlji još treba otkriti 9000 vrsta drveća

"Utvrditi broj vrsta drveća bitno je kako bi se optimizirali i vremenski planirali napori na očuvanju šuma na planetu", ističe se u studiji objavljenoj u časopisu Nacionalne akademije znanosti Sjedinjenih Država u čijoj je izradi sudjelovalo više desetaka znanstvenika.

Do danas je popisano oko 64.100 vrsta drveća. No, istraživanje koje se oslanja na potpuniju bazu podataka i na napredniju statističku metodu, pokazuje da je njihov ukupan broj oko 73.300, ili 14 posto više. To znači da oko 9200 vrsta još nije otkriveno.

Ukupno gledano, oko 43 posto svih vrsta je u Južnoj Americi, zatim dolaze Euroazija (22 posto), Afrika (16 posto), Sjeverna Amerika (15 posto) i Oceanija (11 posto), navodi se u studiji.

Od polovine do dvije trećine svih dosad poznatih vrsta su u tropskim i suptropskim vlažnim šumama na pet kontinenata, ocjenjuju znanstvenici.

U Južnoj Americi je najviše endemskih vrsta (49 posto), koje su prisutne samo na tom kontinentu. "Gubitak šumskih područja s rijetkim vrstama imat će izravne i možda dugoročne posljedice na raznolikost vrsta na svjetskoj razini", ističu.