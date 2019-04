Na Sea Star stižu svi članovi Wu-Tang Clana

U svega tjedan dana najava dolaska Wu-Tang Clana na Sea Star Festival zapalila je čitavu regiju. Dolazak najvećeg svjetskog hip hop kolektiva u umašku lagunu Stella Maris bit će njihov jedini nastup za cijelu centralnu, južnu i istočnu Europu, a dodatan ekskluzivitet nastupa daje činjenica da Wu-Tang stiže u punom sastavu!

Aktualnom "Gods Of Rap" turnejom njujorški rap revolucionari obilježit će 25 godina od izlaska bezvremenskog prvijenca "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", u postavi koja s pravom pokazuje da je u pitanju jedno od najvećih i najvažnijih gostovanja ove godine u Hrvatskoj i cijeloj regiji. Na glavnu Addiko Tesla pozornicu Sea Star kročit će legendarni članovi RZA, Method Man, Masta Killa, GZA, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Cappadonna te DJ Mathematics i Barsun Jones, sin neprežaljenog pokojnog člana grupe, Ol' Dirty Bastarda.

Upravo zbog snage, osobnosti i karaktera svakog pojedinog člana kompletna postava brzo je stekla status ikona žanra koji uživaju i danas. Tome je svakako kumovao i lukavi koncept da još od okupljanja i izlaska prvog albuma vješto rade i na pojedinačnim projektima koji su ih vinuli u zvijezde. Svestrani RZA faktički je vođa i osnivač grupe, izniman producent kojeg je magazin The Source stavio među 20 najboljih na svijetu, a osim u glazbi godinama je involviran u filmskoj industriji kao glumac, scenarist, redatelj i pisac. Filmovi „Kill Bill", „Kava i cigarete", „Američki gangster", „G.I. Joe: Osveta", serija „Kalifornikacija" i režirerski debi „Čovjek sa željeznim šakama" samo su dio njegovog bogatog opusa. U glumačkim vodama je i član grupe Method Man kojem je zapravo bilo predodređeno da prvi iz grupe napravi solo proboj, a može se pohvaliti i Grammyjem za Najbolju rap izvedbu dua ili grupe kojeg je osvojio za singl „I'll Be There for You/You're All I Need to Get By" s Mary J. Blige. Poznat i pod imenom The Genius, GZA pak slovi kao duhovni vođa klana, a njegov solo prvijenac „Liquid Swords" (1995.) smatran je jednim od najboljih rap albuma, s tadašnjom visokom 9. pozicijom na Billboardovoj listi i platinastom nakladom od milijun primjeraka. Još od devedestih i Raekwon rastura solo karijeru, a navodi se i kao pionir tzv. „mafioso rapa". Proglašavan jednim od najvećih MC-eva i rap storytellera na svijetu s iznimno hvaljenom solo karijerom od strane kritike, Ghostface Killah je uz RZU zaslužan je za okupljanje preostalih članova kolektiva. Opušteniji i mirniji Inspectah Deck izvrsno stvara protutežu ostatku grupe, no unatoč svojoj neupadljivosti doprinio je izuzetnim versovima na singlovima "C.R.E.A.M.," "Protect Ya Neck," "Wu-Tang Clan Ain't Nuthing ta Fuck Wit" i "Da Mystery of Chessboxin" i također uspješno zaplivao u solo vodama. U-God je u glazbu ušao isprva kao Cappadonnin beatboxer, da bi mu kasnije bio zahvalan i za mentorstvo. Osim solo albuma, osnovao je vlastiti label, a prošle godine izašla mu je i autobiografija „Raw: My Journey Into The Wu-Tang". Spomenuti Cappadonna od svih članova najviše je radio izvan grupe i surađivao s brojnim imenima kao što su Kanye West, Busta Rhymes, Nas, Redman, Mobb Depp i mnogi drugi. Puno pozornosti posvećuje svom šarenom modnom stilu, a u dokumentarcu „Wu-Tang Saga" iz 2010. otkrio je da mu je ime zapravo akronim od fraze "Consider All Poor People Acceptable Don't Oppress Nor Neglect Anyone". Posljednji koji se pridružio kolektivu je Masta Killa. Smatran jednim od najmisterioznijih članova grupe, prvi put ikad je u ruke uzeo mikrofon tek kad je ušao u Wu-Tang Clan. U Umagu će se na pozornici naći i sin slavnog, nažalost preminulog ,Ol' Dirty Bastarda, Barsun Jones poznat i pod imenom Young Dirty Bastard. Osim suradnje s RZA-om, na turnejama s bendom je otkad se počeo baviti glazbom, a u međuvremenu je pokrenuo svoju kriptovalutu Dirty Coin.

Trenutna turneja „Gods Of Rap" dosad je bila rezervirana samo za Skandinaviju, Veliku Britaniju, Amsterdam, Paris i Berlin, ali Sea Star ju je uspio skrenuti je za čak 2000 km i osigurati jedini koncert za centralnu, istočnu i južnu Europu čime veliki Wu-Tang Clan daje potpuno novu dimenziju umaškom festivalu. Dosad potvrđena imena lineupa čine bogovi elektronike Sven Vath, Nina Kraviz, Ilario Alicante, Enrico Sangiuliano, Petar Dundov, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique, vrsna hip hop postava u suradnji s Dritom, najvećim regionalnim klupskim trap i hip hop festivalom koju čine nova neo soul i R&B diva IAMDDB, Vojko V, Krankšvester, FOX, High5, Buntai, Smoke Mardeljano i Hazze te najveći hrvatski punk rock bend, Hladno pivo.

Ulaznice se tope - ušteda od 50% još samo danas!

Festivalske ulaznice po promotivnoj cijeni od samo 229 kn što je velikih 50% uštede u odnosu na finalnu cijenu u ponudi su još samo danas do kraja dana! VIP Gold ulaznice prodaju se po cijeni od 750 kn koja će i dalje ostati na snazi, a sve skupa se mogu kupiti na prodajnim mjestima te online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio ta na seastarfestival.com. Sea Star festival održat će se 24. i 25. svibnja u egzotičnoj laguni Stella Maris u Umagu, uz Welcome Party 23. te Closing Party 26. svibnja.