Muzički biennale Zagreb 9. travnja donosi program i u MSU

Jubilarni 30. muzički biennale Zagreb svečano je otvoren u subotu navečer izvedbom djela 'The Garden' Richarda Ayresa, a tijekom festivala program se održava na nekoliko lokacija diljem Zagreba. Jedan dio programa održat će se i u Muzeju suvremene umjetnosti, i to u utorak 9. travnja. Program počinje već u podne na platou MSU-a instalacijom Alexa Mendizabala pod nazivom "Play A Listen", koja će biti postavljena do kraja programa 9. travnja. Instalacija se sastoji od dvije postaje posvećene dvjema muzama - Euterpi, muzi glazbe i Uraniji, muzi astronomije. Posjetitelji će se na tim postajama moći poslužiti čepićima za uši, načinjenima od različitih materijala i kalibriranima tako da različito rezoniraju, stvarajući kolekciju zvučnih zapisa kao gustu teksturu koja polako vodi prema tišini.

U Foajeu će publika od 19:30 moći pogledati i poslušati "D#connected", projekt Ane Horvat i Miodraga Gladovića, realiziran u suradnji s Glazbenim učilištem Elly Bašić koji je izveden i na samom otvaranju MBZ-a. Ana i Miodrag su, posebno za 30. MBZ osmislili aplikaciju kojom će mladi će glazbenici Grupe za novu glazbu, pod mentorstvom Maje Peyto Bošnjak, glazbu stvarati pomoću pametnih telefona i akustičnih instrumenata. Glazba će se zatim reproducirati kroz bluetooth zvučnike. Neobična sprega akustičnih instrumenata, glazbe i tehnologije učenicima će tako omogućiti da glazbu stvaraju „umreženi" s ostalim pripadnicima ansambla ili pak „odspojeni" od ostatka. Nadalje, svoj zvučni eksperiment moći će provesti u bilo kojoj vrsti prostora, statični ili u pokretu.

U 20:00 sati u Prostoru za povremene izložbe, nastupit će udaraljkaši Nicolas Sinković i Filip Merčep te će izvesti djelo Ivane Kiš i Maka Murtića, definitivno najzanimljivijih skladateljskih imena mlađe generacije. Udaraljkaši poznati po djelovanju u Sudar Percussionu istaknuli su da je posebnost njihovog nastupa na 30. MBZ-u upravo činjenica će koncert održati u MSU Zagreb. Na raspolaganju su imali cijeli muzej te su odabrali upravo dio u kojem će se glazba posebno istaknuti.

U 21:30 u Dvorani Gorgona, publika će moći pogledati audiovizualni performans Brucea McClura, umjetnika na razmeđi eksperimentalnog videa i eksperimentalne glazbe. McClure svojim posebno treperavim i posebno bučnim! - 'proširenim' nastupima s klasičnim 16mm projektorima i zvučnim efektima već dva desetljeća oduševljava publiku na festivalima i događanjima eksperimentalnih umjetnosti, te se s pravom može tvrditi da je upravo on istinski nastavljač (američke) avangardne umjetnosti s polovice i kraja prošlog stojeća. Zanimljivo je da je McClure za Johna Cagea skupljao kamenje i stijene, iz kojih je nastao Cageaov projekt „A Collection of Rocks!" čija je svjetska praizvedba bila upravo u Zagrebu 1985., u KD Vatroslava Lisinskoga.

Ovogodišnji MBZ predstavlja široku paletu suvremenih glazbenih zbivanja kroz gotovo 50 programa, uz brojne goste skladatelje iz inozemstva i nova djela hrvatskih skladateljica i skladatelja, a održava se do subote 13. travnja. Detaljan program MBZ-a možete provjeriti na službenim stranicama na adresi www.mbz.hr.