Muzej grada Zagreba nudi bogat virtualni program

Muzej grada Zagreba pokrenuo je novi mozaični online program koji pod nazivom "Zagrebački muzejski spomenar" na Facebook stranici muzeja donosi brojne zanimljivosti iz zagrebačke povijesti, nudeći jedinstvenu priliku za online "šetnju" starim Zagrebom i bogatim fundusom MGZ-a.

Kako se ističe u najavi, riječ je o mozaičnome konceptu objava kratkih zanimljivih priča, fotografija, plakata i ostale zanimljive građe iz fundusa Muzeja grada Zagreba (MGZ) i do sad realiziranih popularnih izložbi.

"U ovim vrlo zahtjevnim vremenima, kad nam je svima preporučeno ostati doma, u vaše domove donosimo foto-šetnje starim Zagrebom, priče o trenutno vrlo aktualnoj temi ljekarništva i zdravlja, te zabavne vikende provedene u 'šetnjama' poviješću zagrebačkog 'Zvjerinjaka' ili uz zanimljivosti iz svijeta filma", ističu iz MGZ-a.

Program ponedjeljkom donosi zanimljive stare fotografije Zagreba, upoznaje posjetitelje s dijelom građe iz brojnih muzejskih zbirki, ili s nekima od najzanimljivijih zagrebačkih plakata od kraja 19. do početka 21. stoljeća iz zbirke MGZ-a, kroz koje se, iz perspektive plakata kao medija komunikacije, ogleda i prošlost grada.

Plakati - njih tristotinjak - iz fundusa MGZ-a sadržani su u monografiji "Zagreb / Plakati Slučajna povijest Zagreba: plakati iz zbirke Muzeja grada Zagreba". Autorica Željka Kolveshi, umirovljena muzejska savjetnica MGZ-a, prošle je godine upravo za ovu publikaciju nagrađena Godišnjom nagradom Hrvatskog muzejskog društva.

Na prošlogodišnjem natječaju "Hrvatska lijepa knjiga za 2019. godinu" Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koji je raspisala radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj Best Book Design from all over the World, u konkurenciji od 197 izdanja ta je monografija uvrštena u 25 odabranih izdanja.

"Zagrebački muzejski spomenar" srijedom se nastavlja s pričama o povijesti zagrebačkog ljekarništva. Muzej grada Zagreba 2013. godine realizirao je izložbu "Ja, Jacobus apothecarius - od štacuna do industrije" autorice Marine Perice Krapljanov, više kustosice, kojom je predstavljen dio bogate povijesti zagrebačkoga ljekarništva od srednjeg vijeka do početaka masovne proizvodnje ove grane industrije.

Kroz kratke priče o povijesti zagrebačkog ljekarništva na MGZ-ovu Facebooku svi zainteresirani moći će doznati tko je bio Jacobus Apothecarius, kako je izgledala bočica za Salvatorov sirup protiv kašlja, ali i gdje su bile i kako su se zvale stare zagrebačke apoteke.

Subota je namijenjena šetnji kroz povijest zagrebačkog Zoološkog vrta, o kojoj je 2015. godine realizirana izložba "Zoološki vrt u Zagrebu 1915. - 2015." autorice Željke Kolveshi. Slijedi filmska večer uz vremeplov kroz zagrebačku povijest filma, koja se naslanja na izložbu "Grad filma - tvornica snova" realizirane 2014. u MGZ-u autorice Vesne Leiner, muzejske savjetnice, pedagoginje i voditeljice pedagoško - andragoškog odjela.

Za sve one koji bi voljeli zaviriti u Zagreb i "Svijet" dvadesetih, tu su naslovnice i ilustracije Otta Antoninija koje je radio za tada iznimno popularnu reviju "Svijet". Izložbu "Otto Antonini: Zagreb i 'Svijet' - 'Svijet' i Zagreb dvadesetih..." autorice Željke Kolveshi MGZ je realizirao 2006., a 2018. je objavljeno drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje istoimene monografije.

Sve izložbe prate istoimeni bogato opremljeni katalozi.