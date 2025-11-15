Mujo u slastičarnici

« Vic dana
Mujo kreće kući s posla kad ga nazove Fata i kaže mu da kupi par kolača putem jer im dolaze gosti na kavu. Mujo uleti u prvu slastičarnicu i odmah s vrata upita:

- Kak'e kolače imate?

Prodavačica ga pogleda ispod oka:

- Pa imamo kolača raznih oblika i veličina ....

Mujo baci pogled na kolače i ispali:

- Dobro, dajte mi onda dva oblika i tri veličine!

