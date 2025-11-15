Mujo u slastičarnici
Što se dogodi kad Mujo uleti u slastičarnicu po kolače i nakon razmišljanja ispali najčudniju narudžbu
Kakve je kolače kupio Mujo? (DeviantArt)
Mujo kreće kući s posla kad ga nazove Fata i kaže mu da kupi par kolača putem jer im dolaze gosti na kavu. Mujo uleti u prvu slastičarnicu i odmah s vrata upita:
- Kak'e kolače imate?
Prodavačica ga pogleda ispod oka:
- Pa imamo kolača raznih oblika i veličina ....
Mujo baci pogled na kolače i ispali:
- Dobro, dajte mi onda dva oblika i tri veličine!
15.11.2025. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar