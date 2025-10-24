« Vic dana
LOL

Mujo u sex shopu

Kako Mujo opisuje sex shop svojoj ekipi u Sarajevu

Sex shop je fascinirao Muju
Sex shop je fascinirao Muju (Arhiva)
Vratio se Mujo iz Njemačke s bauštele, sjeo u kafanu s jaranima i priča im o svim čudima koje je vidio u Minhenu. Nakon nekog vremena sjeti se glavne stvari:

- Bio sam i u jednoj trgovini, zove se sex-shop. Tamo se svašta prodaje, ima čak i žena na napuhavanje!

Svi se oduševe, jedino Fata postavi pitanje:

- A ima li i muškaraca na napuhavanje? 

Mujo zatrese glavom i odgovori:

- Pošteno govoreći, Fato, nisam vidio cijelog muškarca, ali ima rezervnih dijelova koliko i kakvih želiš...

24.10.2025. 06:54:00
    
