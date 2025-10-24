Mujo u sex shopu
Kako Mujo opisuje sex shop svojoj ekipi u Sarajevu
Sex shop je fascinirao Muju (Arhiva)
Vratio se Mujo iz Njemačke s bauštele, sjeo u kafanu s jaranima i priča im o svim čudima koje je vidio u Minhenu. Nakon nekog vremena sjeti se glavne stvari:
- Bio sam i u jednoj trgovini, zove se sex-shop. Tamo se svašta prodaje, ima čak i žena na napuhavanje!
Svi se oduševe, jedino Fata postavi pitanje:
- A ima li i muškaraca na napuhavanje?
Mujo zatrese glavom i odgovori:
- Pošteno govoreći, Fato, nisam vidio cijelog muškarca, ali ima rezervnih dijelova koliko i kakvih želiš...
