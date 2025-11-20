« Vic dana
Kako će Mujo povaliti Fatu

Što se dogodi kad Mujo od Fate dobije nemoralnu ponudu, pa pokušava ispuniti uvjete

Kako je Mujo pokušao pogoditi Fatine godine
Kako je Mujo pokušao pogoditi Fatine godine (Shutterstock)
Sjedi Mujo u kafani, lagano trusi rakijice kad mu za stol sjedne Fata, lagano pijana i ispali:

- Slušaj, bolan, dobar si mi ... ako pogodiš kol'ko imam god'na, poklonit ću ti nezaboravnu noć!

Mujo je odmjeri od glave do pete i krene:

- Paa, 'vako ... po finoj kosi, jedno 19, po svilenoj koži - isto tako, po utegnutom tijelu jedno ... rec'mo 17 ...

Fata se zacrveni i veselo reče:

- Dobro je, laskavče jedan, nis' nešt' blizu, al' ipak ...

Mujo je prekine:

- Čekaj, bona, ne prekidaj, vidiš da sabiram!

