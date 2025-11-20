Kako će Mujo povaliti Fatu
Što se dogodi kad Mujo od Fate dobije nemoralnu ponudu, pa pokušava ispuniti uvjete
Kako je Mujo pokušao pogoditi Fatine godine (Shutterstock)
Sjedi Mujo u kafani, lagano trusi rakijice kad mu za stol sjedne Fata, lagano pijana i ispali:
- Slušaj, bolan, dobar si mi ... ako pogodiš kol'ko imam god'na, poklonit ću ti nezaboravnu noć!
Mujo je odmjeri od glave do pete i krene:
- Paa, 'vako ... po finoj kosi, jedno 19, po svilenoj koži - isto tako, po utegnutom tijelu jedno ... rec'mo 17 ...
Fata se zacrveni i veselo reče:
- Dobro je, laskavče jedan, nis' nešt' blizu, al' ipak ...
Mujo je prekine:
- Čekaj, bona, ne prekidaj, vidiš da sabiram!
20.11.2025.
