Mujo i Fatini tamponi
Naravno da će priča otići u totalno sumanutom smjeru, kao što to već ide s Mujom...
Ovo je za Fatu? (Arhiva)
Mujo ulazi u apoteku, šeta gore-dolje, gleda police k'o da traži izlaz iz labirinta. Prodavačica ga gleda, pa kaže:
- Mogu li vam pomoći, gospodine?
Mujo uzdahne:
- Tražim tampone za Fatu.
Ona pokaže rukom:
- Treći prolaz, desno kod pelena.
Par minuta kasnije, Mujo dolazi na kasu s ogromnom vrećom vate i klupkom konca. Prodavačica ga gleda zbunjeno:
- Gospodine... zar niste rekli da tražite tampone?
Mujo slegne ramenima:
- Jašta sam, bolan... al' juče sam Fatu poslao po cigarete - vratila se s duhanom i rizlama. Kaže mi to t' je jeftinije, bolan. Pa ja skont'o, ako ja moram motat' svoje, nek' ona mota svoje!
12.09.2025. 06:56:00
