Mujo i Fatini tamponi

Mujo ulazi u apoteku, šeta gore-dolje, gleda police k'o da traži izlaz iz labirinta. Prodavačica ga gleda, pa kaže:

- Mogu li vam pomoći, gospodine?

Mujo uzdahne:

- Tražim tampone za Fatu.

Ona pokaže rukom:

- Treći prolaz, desno kod pelena.

Par minuta kasnije, Mujo dolazi na kasu s ogromnom vrećom vate i klupkom konca. Prodavačica ga gleda zbunjeno:

- Gospodine... zar niste rekli da tražite tampone?

Mujo slegne ramenima:

- Jašta sam, bolan... al' juče sam Fatu poslao po cigarete - vratila se s duhanom i rizlama. Kaže mi to t' je jeftinije, bolan. Pa ja skont'o, ako ja moram motat' svoje, nek' ona mota svoje!