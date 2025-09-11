Koja dužina je Fati po mjeri?

Fata zasjela s curama u kafiću, i malo pomalo one se lagano nacvrcaju. Tako vesele prebace temu s mode na frajere, pa Habiba upita Fatu:

- Fato, bona, koliko je tebi centimetara dovoljno za zadovoljstvo?

Fata lakonski odgovori:

- Osam i po cenata je meni savršeno dosta!

Habiba i ostale cure se zbune, pa pitaju:

- Pa mi mislile da ti je duljina važna ...

Fata se nasmije:

- Istina, al' može biti Diners, Visa, American... men' sve to dobro...