« Vic dana
objavljeno prije 1 sat i 1 minutu
VIC DANA

Koja dužina je Fati po mjeri?

Naravno, govorimo o seksu, što mislite, da pričamo o pecanju ili štrikanju?

Koliki je dobar?
Koliki je dobar? (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o Fati

Fata zasjela s curama u kafiću, i malo pomalo one se lagano nacvrcaju. Tako vesele prebace temu s mode na frajere, pa Habiba upita Fatu:

- Fato, bona, koliko je tebi centimetara dovoljno za zadovoljstvo?

Fata lakonski odgovori:

- Osam i po cenata je meni savršeno dosta!

Habiba i ostale cure se zbune, pa pitaju:

- Pa mi mislile da ti je duljina važna ...

Fata se nasmije:

- Istina, al' može biti Diners, Visa, American... men' sve to dobro...

11.09.2025. 06:56:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh