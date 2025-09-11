Koja dužina je Fati po mjeri?
Naravno, govorimo o seksu, što mislite, da pričamo o pecanju ili štrikanju?
Koliki je dobar? (Arhiva)
Fata zasjela s curama u kafiću, i malo pomalo one se lagano nacvrcaju. Tako vesele prebace temu s mode na frajere, pa Habiba upita Fatu:
- Fato, bona, koliko je tebi centimetara dovoljno za zadovoljstvo?
Fata lakonski odgovori:
- Osam i po cenata je meni savršeno dosta!
Habiba i ostale cure se zbune, pa pitaju:
- Pa mi mislile da ti je duljina važna ...
Fata se nasmije:
- Istina, al' može biti Diners, Visa, American... men' sve to dobro...
11.09.2025. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar