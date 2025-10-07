« Vic dana
Mujo, Fata i 30ta godišnjica braka

Naravno da će se dogoditi nešto potpuno sumanuto, a ni Mujo neće biti sretan...

Nadao se ovome... ali... ;)
Nadao se ovome... ali... ;) (Arhiva)
Za 30 godina braka Fata priredila Muji večeru. Kaže Mujo:

- Fato, dušo, što si nam napravila za godišnjicu?

Kaže Fata:

- Ćevape. - I iznese pred njega.

Mujo ostane u čudu: na tanjuru velika lepinja, dobro namočena i u njoj samo jedan mali ćevap.

- Pa što je ovo bona, samo jedan mali ćevap u ovol'koj lepinji!?

Fata slegne ramenima:

- Eto, da vidiš kako je meni bilo 30 godina s tobom!

