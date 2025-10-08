Kako je Mujo došao kući sretan s posla...
... no Fata nije bila pretjerano zadovoljna niti Mujom, a pogotovo njegovim šefom
He he he... (Arhiva)
Mujo s posla dolazi sav veseo i raspoložen, pa ga Fata puna nade pita odmah s vrata:
- Bolan, jesi ti rekao onom svom šefu da nas dvoje ne možemo preživjeti od tvoje bijedne plaće?
Mujo se veselo nasmije:
- Jašta!
Fata se poveseli pa upita:
- I, šta ti je rekao?
Mujo raspoloženo odgovori:
- Da se moram razvesti, nema m' druge! ;)
08.10.2025. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar