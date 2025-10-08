« Vic dana
Kako je Mujo došao kući sretan s posla...

... no Fata nije bila pretjerano zadovoljna niti Mujom, a pogotovo njegovim šefom

Mujo s posla dolazi sav veseo i raspoložen, pa ga Fata puna nade pita odmah s vrata:

- Bolan, jesi ti rekao onom svom šefu da nas dvoje ne možemo preživjeti od tvoje bijedne plaće?

Mujo se veselo nasmije:

- Jašta!

Fata se poveseli pa upita:

- I, šta ti je rekao?

Mujo raspoloženo odgovori:

- Da se moram razvesti, nema m' druge! ;)

