Kako je Mujo došao kući sretan s posla...

Mujo s posla dolazi sav veseo i raspoložen, pa ga Fata puna nade pita odmah s vrata:

- Bolan, jesi ti rekao onom svom šefu da nas dvoje ne možemo preživjeti od tvoje bijedne plaće?

Mujo se veselo nasmije:

- Jašta!

Fata se poveseli pa upita:

- I, šta ti je rekao?

Mujo raspoloženo odgovori:

- Da se moram razvesti, nema m' druge! ;)