Mujo broji ovce
Kako Mujo zna koliko ima ovaca na pašnjaku?
Došli Mujo i Haso na livadu, razvalili se pod drvu, izvadili pivu i pijuckaju. Pred njima stado ovaca, i upita Haso Muju:
- Mujo, što misliš, koliko je ovaca u ovom stadu?
Mujo odgovori kao iz topa:
- 1242!
Haso ga zbunjeno pogleda, ode do pastira da provjeri koliko ima ovaca, i pastir mu kaže isto. Vrati se Haso sav u čudu do Muje i reče:
- Dobro, ba, ajmo na onu drugu livadu, bolja je hladovina ...
Uvale se oni pod ogroman hrast na drugoj livadi, pijuckaju i gledaju drugo stado ovaca, pa upita Haso Muju:
- Ajde, bolan, reci koliko je ovih!
Mujo opet kao iz topa:
- 824!
Haso opet provjeri kod pastira, i kad se uvjerio da je broj točan, dođe do Muje i upita ga:
- Bolan Mujo, kako ti to tako brzo izbrojiš te ovce?
A Mujo reče:
- E moj Haso, ništa lakše, prebrojiš sve noge i podijeliš sa 4!
