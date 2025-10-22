Mujo broji ovce

Došli Mujo i Haso na livadu, razvalili se pod drvu, izvadili pivu i pijuckaju. Pred njima stado ovaca, i upita Haso Muju:

- Mujo, što misliš, koliko je ovaca u ovom stadu?

Mujo odgovori kao iz topa:

- 1242!

Haso ga zbunjeno pogleda, ode do pastira da provjeri koliko ima ovaca, i pastir mu kaže isto. Vrati se Haso sav u čudu do Muje i reče:

- Dobro, ba, ajmo na onu drugu livadu, bolja je hladovina ...

Uvale se oni pod ogroman hrast na drugoj livadi, pijuckaju i gledaju drugo stado ovaca, pa upita Haso Muju:

- Ajde, bolan, reci koliko je ovih!

Mujo opet kao iz topa:

- 824!

Haso opet provjeri kod pastira, i kad se uvjerio da je broj točan, dođe do Muje i upita ga:

- Bolan Mujo, kako ti to tako brzo izbrojiš te ovce?

A Mujo reče:

- E moj Haso, ništa lakše, prebrojiš sve noge i podijeliš sa 4!