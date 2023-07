Mudri Brk Festival objavili raspored

Masu dobar đir ove godine umjesto dva dana, publiku očekuje punih tjedan dana od 24. do 30. srpnja. Osim središnjeg glazbenog programa 28. i 29. srpnja u Ljetnom kinu Jelsa, organizatori najavljuju tjedni kulturni i zabavni program na pet lokacija. Ulaz na sva događanja je besplatan, osim za filmsku projekciju i vikend koncerte.

Festival ove godine počinje u ponedjeljak 24.7. u Villi Verde u 21 h s Masu dobrim mudrobrkim kvizom. Okupljenim ekipama zadatak će biti točno odgovoriti na što više pitanja o brkovima iz pop kulture, a najbolji će biti nagrađeni masu dobrim poklonima. Kotizacija nema, prijave su na licu mjesta ili na mudri.brk@gmail.com, a iza kviza muziku će vrtiti Mudri Brk.

U utorak će u suradnji s Kinom Mediteran Jelsa u Ljetnom kinu u 21.30 sat biti prikazan sjajan film "Ljubav, smrt i njemačke marke". Šezdesetih godina prošlog stoljeća u Njemačku je došao velik broj gastarbajtera iz Turske koje je pratila njihova glazba. Tijekom godina, nezavisni glazbeni smjerovi koji nisu postojali ni u njihovoj domovini razvijaju se u Njemačkoj.

Redatelj Cema Kaya u formi dokumentarnog eseja donosi dosad neviđenu priču o nezavisnoj glazbenoj kulturi turskih imigranata i njihovih potomaka u Njemačkoj, prikazujući na zabavan, složen i dinamičan način, prepun ritma, snažan duh i energiju jednog vremena. Film je premijerno prikazan u programu Panorama filmskog festivala u Berlinu. Za muziku kasnije u Villi Verde je zadužen Mudri Brk. Ulaz na film je besplatan s festivalskom ulaznicom.

U srijedu će u galeriji Monade s početkom u 21 h Mudri Brk festival zabilježiti prvu međunarodnu suradnju. U sklopu Europskog festivalskog fonda za mlade umjetnike - EFFEA, koji sufinancira Europska unija te u suradnji s Jelsa Art Biennialom u programu "New Nurturing" nastupit će Felispeaks, Anna Mullarkey te umjetnici Jelsa Art Bijenala.

Predvođena pjesnikinjom, izvođačem i dramaturgom FELISPEAKS, ova svestrana, suradnička izvedba spojit će poeziju, glazbu i vizualnu umjetnost kako bi postavila pitanje - što je sljedeće za žene, slaveći doprinose žena društvu i zamišljajući mogućnosti koje su pred njima.

FELISPEAKS je nigerijsko-irski pjesnik, izvođač, dramatičar i član upravnog odbora Poetry Ireland, Poetry Collective, WeAreGriot i Artist-in-Residence s Axisom Ballymunom i Visual Carlowom. Anna Mullarkey nagrađivana je skladateljica i izvođačica iz Galwaya čija glazba isprepliće elektroniku s klavirom i glasom. Trenutno radi na glazbi za kazalište i film spajajući elektroniku s klasičnom glazbom.

Nakon toga u 22 h će u klubu Villa Verde nastupiti Idem, takozvano glazbeno klupko sreće. Antun Aleksa je kantautor, multinistrumentalni glazbenik, booker, menadžer, festivalski organizator, diskograf i dobri duh aktualne zagrebačke scene. Poznat je po sviranju u sjajnim bendovima Porto Mortu, Trophy Jumpu i JeboTon Ansamblu. U 2023. godini se odlučio za objavljivanje solo projekta pod nazivom IDEM te je s albumom oduševio javnost i kritiku kojeg će odsvirati i u Jelsi.



Nakon koncerta u Villi Verde ekipu će zabaviti DJ Borovich s vječno sjajnom selekcijom glazbe od Detroit soula, američkog funka, afro beata i disca, groovy Chicago jazza, tajlandskog popa, ruskog surfa, favela funka, cabareta i french disca iz šezdesetih do zaboravljene filmske glazbe B produkcije iz druge polovice prošlog stoljeća.

U četvrtak će se tijekom dana organizacija Mudrog Brka, uz pomoć volontera, pobrinuti za čišćenje ilegalnog deponija u Jelsi, a navečer će se u Chuari održati večer Mudrolija. Neke od najvećih angedota koje su doživjeli na turnejama ispričat će nam glazbenici Dražen Baljak (Ministranti, Let 3), Ivan Jurić (ST!llness, Banana Zvuk i Golem), Ante Ljubičić (ESC Life, ST!llness, Yammat FM) i gosti iznenađenja. Nakon njih će Yuri zavrtiti selekciju vazda ljetnog hitovlja.

U petak počinjemo s udarnim koncertnim vikendom. Tijekom dana od 14 sati će se u Zen Beach Baru puštati glazba u selekciji svih DJ-eva na festivalu. Održat će se i Mudri Buvljak na kojem će se moći razmijeniti nosiva kvalitetna roba koja stoji u ormaru i na taj način smanjiti kupovina novih stvari i gomilanje dodatnog tekstila. Sva roba koja se ne razmjeni bit će zbrinuta u tekstilni otpad. Ove godine bit će osiguran prijevoz do Zenčišća.

Prvi dan glazbenog dijela festivala otvorit će osmogodišnji resident DJ Svemir u 21 h. Nakon toga na scenu dolazi splitsko hvarski pop rock bend Zo koji je pobjedio na ovogodišnjem natječaju za svirku hvarskih bendova na ovogodišnjem festivalu. Nakon njih na binu se penje RØLØ, splitski tročlani vokalno instrumentalni sastav različitih glazbenih pozadina koji svojim zvukom tjera na ples. Koncertni dio prve večeri zatvara kultni rap/rock/reggae bend ST!LLNESS, koji se nakon deset godina diskografske pauze, vratio sjajnim, četvrtim studijskim albumom „Kocka je okrugla".

Od 02:00 ekipa se seli na after u klubu Chuara na kojem će probranu glazbu puštati Pero Pištolj iz KLFM-a, kultnog splitskog radija.

U subotu će se u Zen Beach Baru održati pregršt sadržaja tijekom dana. Očekuju nas dvije ekološke radionice za mlade u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

1. Edukacija u suradnji sa Savezom izviđača Hrvatske o zaštiti vode i očuvanju bioraznolikosti i okoliša, snalaženju u prirodi te prezentacija akcije Boranka, najvećeg volonterskog pošumljavanja opožarenih područja u Hrvatskoj.

2. Radionice ekologije za djecu i to odvajanja otpada i reciklaže, edukativna i istraživačka igra Lov na blago (upoznavanje materijala u prirodi) te ekološki kviz s primjenom naučenog znanja. Sva djeca će za uspomenu dobiti stvari s radionice, te priznanje na sudjelovanju.

Također, u cilju smanjivanja buljenja djece, ali i odraslih u ekrane, tijekom dana ćemo se prisjetiti igara iz naših mladosti, od kojih su neke još aktualne, a neke zaboravljene. Svi odrasli i djeca moći će se natjecati u sljedećim igrama: Franje (pikule), Laštik (gumi gumi), Trule kobile, Žabice, Škatule-batule, Kukala (skrivača), Vatala (lovice), Graničara. Bit će organizirana i igra Puštanja brkova gdje će najbolji puštač brkova osvojiti vrijednu nagradu.

Drugu koncertnu večer otvorit će drugi resident DJ Čemer koji je nedavno oduševio službenom trap obradom singla "Mama ŠČ". Nakon njega nastupit će lijepa kombinacija kantautora, Lovorka Sršen i Josip Radić, koji će izvesti autorske pjesme iz svih svojih projekata. Poslije njih na pozornicu se penje big indie bend Tidal Pull koji će pokazati svima kako zvuči novo doba masu dobre muzike. Iza njega nastupit će dobri, lijepi i jaki Ministranti koji propovijedaju rock i nedavno objavljeni album na vinilu gdje god stignu. Za kraj koncertnog dijela pobrinut će se doktori puknuća, splitska rap-reggae-dance-italo disco grupa, uveliko poznata po svojim energičnim nastupima, opuštenoj melodiji i brojnim hitovima Kuzma & Shaka Zulu. U Lijepoj našoj ne postoji bend koji je više puta opjevao ljeto od Kuzme & Shaka Zulu, a njihov dolazak na Mudri Brk Festival garantira još jedno u nizu sjajnih izdanja ovog mladog festivala.

Za after od 02:00 u klubu Chuara pobrinut će se drugo međunarodno ime koje stiže na Mudri Brk. DJ Rafiki je umjetnički alter ego Sohaila Arore, pionira indijske glazbene industrije, koji radi kao glazbeni kurator, producent, diskograf, organizator i DJ koji se lako kreće između stilova kao što su acid, breaks, house i techno.

Nastupao je s imenima kao što su Baba Stiltz, Acid Arab, Anthony Naples, Willow i Denham Audio, na festivalima Magnetic Fields, Echoes of Earth, FarOut Left, Nh7 Weekender, Vh1 Supersonic i Grasslands Festival te kultnih klupskih večeri kao što je Room 303, Hotbox & Milkman. Nedavno je objavio EP The Source na portugalskoj etiketi Joea Delona, ​​Welt Disco, a glavni singl 'A London Sound' bio je u ožujku ove godine na Pitchforkovoj listi '18 Songs You Should Listen to'Now' te se puštao na BBC Radiju 6. Dolazi u sklopu ljetne europske turneje s jednim ciljem - zadržati ljude na plesnom podiju, a klupsku kulturu svježom.

Za sve koji žele doći na Mudri Brk Festival, a još nisu rezervirali smještaj, donosimo nekoliko ideja. Svi zainteresirani za kampove smještaj mogu pronaći blizu centra mjesta u kampu Mina ili, za one opuštenije u kampu Nudist u Vrboskoj. Hotelski smještaj također je u ponudi, a radi se o hotelima Fontana i Hvar. Opcija je naravno i privatni smještaj, a sve informacije možete pronaći na stranici Visit Jelsa

Na otok Hvar moguće je doći na tri načina Jadrolinijom iz Splita.

1. Split - Stari Grad - trajekt (130 min + auto/bus 15/30 min)

2. Split - Bol - Jelsa katamaran (90 min)

3. Split - Hvar - katamaran (60 min + autobus 30 min)



Iz ostalih mjesta:

1. Drvenik - Sućuraj trajekt (35 min + 60 min autom)

2. S Lastova i Visa katamaranima

3. postoje i izletničke linije iz Makarske, Bola...

Dvodnevne ulaznice za Mudri Brk Festival po cijeni od 15 eura dostupne su putem sustava Core-event Svi koji su propustili nabaviti dvodnevne ulaznice "Infišani", sada mogu ispraviti nepravdu i nabaviti karte "Di je priša".

Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa, a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH, EFFE, Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost te HDS Zamp. Prijatelji festivala su Jelsa Art Bienniale, Kino Mediteran Jelsa, Chuara, Villa Verde, Zen Beach Bar , Monade i KLFM.

Više informacija na eventu.