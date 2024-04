Angelina Mango na šestom Sea Staru

Angelina Mango u svojoj 22. godini života bilježi nevjerojatne uspjehe i glazbene trijumfe: prva je žena pobjednica 74. izdanja festivala Sanremo u posljednjih 10 godina, jedna je od favoritkinja ovogodišnje Eurovizije, generacija Z je obožava, a njezina glazba bilježi desetke milijuna streamova. Angelina će predstavljati Italiju na Euroviziji 2024. godine s pjesmom „La Noia" koja je oborila rekorde slušanosti na Spotifyju te je certificirana platinastom. S istom je pjesmom mlada kantautorica osvojila Lucio Dalla Press nagradu za radio, TV i web te Giancarlo Bigazzi nagradu za Najbolju glazbenu kompoziciju. Angelinu obožavaju i publika i kritika, a nastupu mlade zvijezde ubrzo nakon Eurovizije svjedočit će upravo publika šestog izdanja Sea Star Festivala!

Angelina Mango s eurovizijske pozornice uskače drito u magičnu umašku lagunu Stella Maris i pridružuje se moćnom popisu izvođača. Uz nju će nastupiti i trenutno najpopularniji i najobožavaniji mladić u Hrvatskoj - Baby Lasagna koji će svoj prvi koncert nakon Eurovizije održati upravo na velikoj pozornici Sea Stara u Umagu. Uz njih u Umag pristižu mnoge svjetske i regionalne glazbene zvijezde među kojima su John Newman (Hybrid DJ set), ARTBAT, Hot Since 82, Deborah De Luca, Joker Out, Buč Kesidi, Senidah, Grše i brojni drugi!

Eurovision stars Baby Lasagna & Angelina Mango Join Sea Star 2024!

Angelina Mango talijansko je glazbeno otkriće godine! U samo nekoliko mjeseci osvojila je gotovo sve top ljestvice, brojne glazbene nagrade, a trijumf na najvećem glazbenom i televizijskom događaju godine u Italiji, festivalu Sanremo, odveo ju je direktno među zvijezde. Angelina se proslavila sudjelovanjem u 22. izdanju glazbenog showa Amici u kojemu je odnijela pobjedu, a čitavo je ljeto 2023. godine dominirala singlovima „Ci pensiamo domani" i „Che t'o dico a fa'". Nakon što je singl „Ci pensiamo domani" certificiran trostruko platinastim s više od 78 milijuna streamova i 21 milijun pregleda, pjesma „Che t'o dico a fa'" potvrdila je i zakucala njezin nezaustavljiv uspjeh u listopadu 2023. godine. U prvom je tjednu nakon objave bila najkorištenija pjesma za kreaciju sadržaja na TikToku.

Angelina Mango - „Che t'o dico a fa"

Publika diljem svijeta sada pjeva „La Noia". Angelina je prikupivši preko 335 milijuna audio i video streamova već osvojila šest platinastih i dvije zlatne ploče. Pjesma je smještena u žanr suvremene cumbije, a kantautorica ju je napisala zajedno s glazbenicima, skladateljima i producentima koju djeluju pod pseudonimima Madame i Dardust. Otkad je prvi put izvela pjesmu „La Noia", Angelina je skupila milijune streamova i pregleda, ali i odobravanje kako publike, tako i kritike. Pjesma je oborila rekord za najstreamaniju pjesmu ženske solo izvođačice ikad na dnevnoj ljestvici Spotifyja. Dosegnula je vrhove svih ljestvica te osvojila mjesto na Top 100 ljestvici Spotify i YouTube Globala te prvo mjesto na talijanskim radijskim ljestvicama.

Angelina Mango - „La Noia"

Njezina je glazba miks različitih žanrova i stilova. Najviše utjecaja Angelina vuče iz talijanskog i američkog rapa, R&B i instrumentalne glazbe. U svoju glazbu unosi posebnu svježinu i inovacije, magičnim i emotivnim vokalom začarala je slušatelje diljem svijeta. Tekstovi pjesama najčešće tematiziraju strahove i anksioznosti generacije Z, ljubav, želju za slobodom, vrijednost obitelji. Konačan je proizvod urbana, moderna i svježa glazba koja osvaja svake uši.

Nakon što je u ljeto 2023. nastupala s brojnim izvođačima, u jesen je održala i vlastitu turneju pod nazivom Voglia di vivere in tour, prema istoimenom debitantskom albumu, na kojoj je obišla klubove diljem Italije. Održala je osam koncerata u različitim gradovima među kojima su Napulj, Rim, Bari, Firenca i Milano. Turneja je obilježila još jedan veliki uspjeh u njezinoj karijeri - bila je potpuno rasprodana. Angelina je na turneji snimala i TikTok serijal gdje je fanovima davala sneak peak u događaje i život iza scene. Voljena je i na društvenim mrežama, pa je tako na Instagramu prati preko 1.4 milijuna ljudi, dok na TikToku ima više od 700 tisuća pratitelja i 11 milijuna lajkova.

Angelina Mango - „Ci Pensiamo Domani"

Impresivna mlada kantautorica Angelina Mango pridružit će se nezaboravnom lineupu šestog izdanja Sea Star Festivala. Na brojnim će pozornicama s nevjerojatnom produkcijom u umaškoj laguni Stella Maris nastupiti niz fantastičnih izvođača. Angelini će se pridružiti i eurovizijski favorit koji se na kladionicama nalazi na drugom mjestu, odnosno mjesto iznad Angeline, Baby Lasagna, pa će se uz „La Noiu" lagunom oriti i „Rim Tim Tagi Dim"! U Umag stižu i brojne svjetske i regionalne zvijezde: John Newman (Hybrid DJ set), Victoria, ARTBAT, Hot Since 82, Deborah De Luca, INIKO, Ian Asher, Joker Out, Buč Kesidi te opaki trap-gang u koji su ove godine upali Senidah, Devito, Kuku$, Grše, tam & Jymenik, Rouzi, Zevin i Thicc Boi.

Sea Star Festival otvorit će ljeto i prizvati sunce od 23. do 26. svibnja 2024. godine. Kao i dosad, dva će glavna dana festivala biti petak i subota, 24. i 25. svibnja, dok će četvrtak i nedjelja biti rezervirani za Welcome Day i After Party.

Aktualne cijene ulaznica najkasnije danas do kraja dana!

Festivalske ulaznice dostupne su po promo cijeni od 49 eura s popustom od 30% u odnosu na finalnu cijenu i dostupne su samo još danas do kraja dana! U prodaji su i jednodnevne ulaznice po promo cijeni od 29 eura, a kupiti se mogu online na službenoj stranici Sea Star Festivala, na prodajnim mjestima te u sustavu Entrio.

Ovogodišnji Sea Star Festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, Grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave lagune.