Ove subote nastavljamo s programom ''MSU Saturday Night Film Fever'' uz veliku izložbu na kojoj su prikazana slavna filmska i umjetnička postignuća Zagreb filma čijoj povijesti pripada globalno prepoznatljiv fenomen Zagrebačke škole crtanog filma, zatim više od 500 nagrada, među kojima posebno mjesto zauzima prestižna nagrada Američke filmske akademije Oscar za najbolji animirani film dodijeljena 1962. „Surogatu" Dušana Vukotića.

Program u ovu subotu, 13. lipnja, uključuje razgledavanje izložbe „Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma" na kojoj ćete i uživo moći vidjeti Vukotićev kipić Oskara, te projekciju jednog od dva filma koje smo vam pripremili. Posebno ističemo francuski film „Sibyl" redateljice Justine Triet koji se 2019. godine natjecao za Zlatnu palmu u službenoj konkurenciji na festivalu u Cannesu. U sklopu subotnjeg programa možete pogledati i novi naslov u Kinu Metropolis - srpsku kriminalističku komediju „4 ruže" redatelja Vasilija Nikitovića.



Program uključuje:

- razgledavanje izložbe „Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma"

- projekciju jednog od nagrađivanih recentnih fimova

- izbor: piće ili kokice

Raspored projekcija:

18:30 SIBYL, drama, 100', Francuska, r. Justine Triet, gl. Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Laure Calamy

Psihoterapeutkinja Sibyl odlučuje se vratiti svojoj prvoj velikoj ljubavi: pisanju. Međutim, njezina najnovija pacijentica Margot, izmučena glumica u usponu, pokazuje se pravim izvorom inspiracije kojeg se ne smije propustiti. Fascinirana gotovo do točke opsesije, Sibyl sve više i više postaje dijelom Margotinog turbulentnog života te uskoro nanovo proživljava teške uspomene koje ju dovode licem u lice s vlastitom prošlošću.

Film je prikazan u službenoj konkurenciji Filmskog festivala u Cannesu.

20:30 4 RUŽE, 102', kriminalistička komedija, Srbija, r. Vasilije Nikitović, gl. Milos Samolov, Boris Milivojević, Srđan Žika Todorović.

Šule u Beograd dolazi iz provincije, i već prvog dana uz posao osiguranja u lokalnom klubu, dobiva nadimak Tarzan. U želji da bude dio gradske ekipe, on postaje "momak za sve". Ispunjava svaki zahtjev nadređenih, a ne odbija ni poslove s one strane zakona. Njegov život vrti se oko lokala u kome će upoznati galeriju autentičnih gradskih likova. Kada na beogradske ulice padne noć, klub „Četiri ruže" otvorit će svoja vrata. Svaka noć u klubu pamtit će se po nečemu. Međutim, baš ova noć, u kojoj Tarzan iznenada nestaje, za sobom će povući niz događaja koji će do jutra svima njima promijeniti živote.

Cijena paketa ulaznica za program ''MSU Saturday Night Film Fever'' (izložba + 1 film + piće / kokice): 50 kuna

Filmove koji se prikazuju u sklopu programa ''MSU Saturday Night Film Fever'' moguće je pogledati i samostalno, izvan paketa (izložba + 1 film + piće / kokice) po redovitoj cijeni od 25 kuna, ili po cijeni od 15 kuna za učenike, studente i umirovljenike.



Karte za filmske projekcije u Kinu Metropolis moguće je kupiti prije projekcije samog filma na blagajni kina, u Muzeju suvremene umjetnosti i na https://www.ulaznice.hr/web/

Online rezervacija i kupovina karata u ograničenom broju moguća je na web stranici Kina