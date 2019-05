Mračni seksipilni folk rock donosi King Dude

U četvrtak 30. svibnja, u Zagreb se vraća KING DUDE - plavooki vrag Mefisto s akustičnom gutarom, odjeven kao Johnny Cash s atmosferičnim glasom... Kao da je pretekao Roberta Johnsona na raskrižju. Osiguraj svoju kartu na vrijeme za ovo mračno čudo.

U vrijeme kad je američka folk glazba izgubila doticaj sa svojim krvavim korjenima, King Dude je uspio rasvjetliti tamu sa sexom, smrti, ljubavlju, ludošću i Luciferovim svijetlom. Od 2006. Godine, njegov predani rock 'n' roll je bio i poruka, ali I njegov medij prema publici kojom se obraća svojima grlenim baritonom dok pjeva đavolje stihove koje tako predano kroji.

Zahvaljujući brojnim izdanjima, preko Dais, Avant!, Bathetic, Clan Destine, Ván records..., nastupao je I na brojim festivalima, najčešće djeleći pozornicu sa velikim Ghostom i Earthom, što je rezultiralo povećanjem fan baze jer nitko, nakon što ga čuje, ne može ne poželjeti još proročke mise.

Stvarajući miks biblijskog prizvuka od izolacije, otkrivenja, nade i spasenja, King Dude je brendirao svoj unikatan brend američke folk rock glazbe u kojoj se isprepliću elementi brit folka, americane, countrya & bluesa, a sve to je s vremena na vrijeme presvučeno teškim ovojima metal prizvuka što rezultira neobičnim modernism himnama pop prizvuka. Zvuči kompleksno? Zato ga trebate poslušati u živo. Savršena prilika je upravo 30.5. u Vintage Industrialu.

DISKOGRAFIJA:

2009. My Beloved Ghost EP

2010. Tonight's Special Death EP

2011. Love

2012. Burning Daylight

2013. Holy Trinty EP

2013. Urfaust / King Dude split

2014. Fear

2015. Songs of Flesh & Blood - In the Key of Light

2016. Sex

2016. Dolsh / King Dude split

2018. Music to Make War To



