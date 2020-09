Možete li imati koronu i gripu?

Ljeto se bliži kraju, koronavirus je i dalje tu pa se liječnici sve više brinu kakva će biti pandemija tijekom jeseni i zime.

"Sigurno se istovremeno možete zaraziti i gripom i koronavirusom, a to će imati katastrofalne posljedice za imunološki sustav", smatra dr. Adrian Burrowes, liječnik s Floride.

I koronavirus i gripa napadaju pluća te mogu uzrokovati pneumoniju, nakupljanje tekućine u plućima, pa čak i zatajenje dišnog sustava, a u težim slučajevima mogu izazvati sepsu, srčane probleme te upale mozga, mišića i srca.

Simptome je teško razlikovati

"Kad se zarazite gripom i drugim respiratornim virusima, vaše tijelo oslabi, stoga je vrlo jednostavno dobiti drugu infekciju", rekla je dr. Seema Yasmin, direktorica organizacije Stanford Health Communication Initiative, a njezine riječi prenio je CNN.

Dvostruka zaraza mogla bi uzrokovati ozbiljne dugotrajne posljedice kod ljudi, no još je prerano da bi se to točno utvrdilo, s obzirom na to da liječnici i dalje ne znaju dovoljno o samom virusu i njegovim posljedicama, a nema dovoljno informacija o ljudima zaraženima koronavirusom i gripom u isto vrijeme.

"Simptomi gripe i koronavirusa vrlo su slični, tako da ih je teško razlikovati", rekao je dr. Leonard Mermel s Odjela za epidemiologiju i kontrolu zaraze u bolnici Rhode Island.

Temperatura, umor, bolovi...

Simptomi oba virusa uključuju povišenu temperaturu, vrtoglavicu, umor, upaljeno grlo, bolove u mišićima, nedostatak zraka i curenje nosa.

Međutim, za razliku od gripe, koronavirus može uzrokovati gubitak mirisa i okusa, a oko polovice slučajeva prijenosa zaraze dogodi se između ljudi koji nemaju nikakve simptome, poručuju iz Američke agencije za kontrolu i prevenciju bolesti.

Najbolji način da se sa sigurnošću zna ima li osoba koronavirus ili gripu je testiranje.