Može li seksa biti i - previše?

Seksa može biti, vjerovali ili ne, i previše?! Naravno, muškarci će se odmah pobuniti jer oni, kao, imaju ionako problema s premalo seksa (baš ne vjerujemo, ali dobro...), no idemo vidjeti o čemu se radi.

Prema studiji iz 2017. godine, prosječna osoba seksa se 54 puta godišnje, odnosno jednom tjedno. Ako je vaš osobni prosjek puno viši, možda se pitate koliko seksa je previše seksa.

Sve je objasnila dr. Rebecca C. Brightman koja je specijalizirala ginekologiju, reproduktivnu medicinu i opstetriciju.

"Definicija čestog seksa varira i ako se dobro osjećate i ne boli vas, bilo koja količina seksa je dobra". Drugim riječima, možete imati spolne odnose koliko god često želite sve dok ne osjetite neke negativne efekte.

Ipak, pomaže ako znate prepoznati znakove koji govore da biste si trebali dati malo odmora jer seks prečesto prakticirate.

Rizici prečestog seksa

Glavni fizički rizik previše seksa je prekomjerno oticanje vagine i stidnih usana, kaže ginekologica Sherry A. Ross. "Prilikom seksualne stimulacije ti organi otiču jer se pune krvlju, to može dovesti i do pretjeranog oticanja i boli", dodaje.

Također, seks koji dugo traje može dovesti do sušenja prirodne lubrikacije, a to pak može uzrokovati nepotrebno trenje i bol. "Ako nema dovoljno predigre neće biti ni dovoljno lubrikacije i seks će biti bolan", kaže dr. Ross. Dodala je i kako do vaginalne suhoće može doći kod žena u menopauzi što uzrokuje pečenje i bol prilikom penetracije.

Ako je vam je vagina nakon seksa bolna i naotečena, malo odmorite i apstinirajte. Ako treba, stavite i leda te prilikom sljedećeg odnosa razmislite o korištenju lubrikanta.

Mogu li muškarci pretjerati sa seksom?

Muškarci mogu iskusiti slične tegobe kada pretjeraju. "Mogu osjetiti bol, pečenje i oticanje, a neki mogu imati i problema s mokrenjem", kaže dr. Ross.

Kada se radi o penisima, veće nije nužno bolje, pogotovo ako se seksate često. Naime, seks može biti neugodan, žene čak mogu iskusiti i razderotine.

Što se češće seksate to je rizik za vaginalne i infekcije mjehura veći. To je zato jer se narušava pH vagine i zato se nakon odnosa uvijek treba pomokriti.

U nekim slučajevima može se pojaviti i iscjedak, krvarenje te bol kod mokrenja i tada se treba javiti liječniku. Ako pak nemate nikakvih problema, nema razloga da se seksate manje