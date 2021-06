Motovun Film Festival nagrađuje Alfija Kabilja

Neka cijeli ovaj svijet zove se bajka, zelena i mirisna, cvjetna sva i nevina livada iz sna... Nebrojeno puta čuli smo ove vjerojatno najpoznatije stihove Alfija Kabilja iz mjuzikla Jalta, Jalta. No, oni su doista djelić u fascinantnoj karijeri ovog skladatelja, dirigenta, aranžera, pijanista, tekstopisca, libretista i producenta. Po školovanju arhitekt, okrenuo se ipak glazbi, a u svom plodonosnom opusu skladao je za više od 40 filmova te stotinjak televizijskih serija, što ga čini jednim od naših najplodnijih autora filmske glazbe s neprekinutom karijerom dugom pola stoljeća i nizom pamtljivih naslova, domaćih i stranih.

Upravo zato, u povodu 50-godišnjice stvaranja glazbe za filmove i serije, Motovun Film Festival dodijelit će mu nagradu 50 godina, počasno priznanje filmskim profesionalcima koji su čitavu karijeru posvetili stvaranju pokretnih slika. No, njegovo zanimanje za film seže još u davne dane kad je kao dječak prodavao ugljen i zaradu trošio na odlaske u kino. Među filmovima za koje je stvarao su: Kužiš, stari moj, Novinar, Okupacija u 26 slika, Pad Italije, Lea i Darija, a za glazbu u ostvarenjima Seljačka buna, Banović Strahinja i Neka ostane među nama dobio je Zlatne Arene. Na dugom popisu serija za koje je komponirao su i Nikola Tesla, Mačak pod šljemom i Nepokoreni grad.

Nije Alfi Kabiljo skladao samo u nas već i u stranim filmovima poput Scissors sa Sharon Stone, Sky Bandits, Fear i Gymkata. Ti su ga uspjesi doveli i do Hollywooda, no ipak nije želio ostati u svjetskoj filmskoj prijestolnici. Vukli su ga obitelj, domovina i more, odlasci na skijanje, životni užitci te blizina velikih europskih centara poput Londona, Pariza i Beča u kojima je radio ovaj samozvani predsjednik Svjetske hedonističke stranke.

Upravo u domovini stvorio je bezbroj pjesama s kojima je nerijetko pobjeđivao na domaćim, ali i međunarodnim pjesmama. Uz rad s nekima od najpopularnijih pjevača zabavne glazbe, autor je i možda najupečatljivije domoljubne pjesme Tvoja zemlja u izvedbi Vice Vukova. Alfi Kabiljo poznat je, međutim, i kao autor mnogobrojnih klasičnih djela poznatih mjuzikala kao što su Jalta, Jalta, Kralj je gol i Tko pjeva, zlo ne misli te komične opere Casanova u Istri. Za cijeli impresivan glazbeni opus dobio je 2004. i Porina za životno djelo.

Bavljenje glazbom bio je logičan put, jer prvu je skladbu napisao kao osmogodišnjak, a već u osnovnoj školi imao je bend. Kabiljo se vodi i kao prvi glazbenik koji je u tadašnjoj Jugoslaviji snimio vlastitu rock glazbu. Među njegovim uspjesima stoji i podatak da su na trima Olimpijskim igrama svjetski klizači nastupali uz njegovu glazbu.

Alfi Kabiljo stvara i danas u 86. godini, a upravo je dovršio svoj novi mjuzikl Marylin Monroe na libreto Ivice Krajača. Za njegov impresivan život, golemu energiju i stvaralački opus Motovun Film Festival u suradnji s Društvom hrvatskih filmskih redatelja odužit će mu se ovogodišnjom počasnom nagradom 50 godina.