Motorola One P30 Play dobiva nasljednika krajem godine

Motorola je prošle godina po prvi puta predstavila One brend svojih pametnih telefona. Predstavnici poput P30 Play ili P30 Power donosili su ono nešto što korisni žele, glavnina svega bila je naglasiti značajke koje korisnici koriste svaki dan a ne ostale mogućnosti ili značajke kao što to rade konkurentski modeli. Navedimo i kako je Motorola P30 svoj put također našla ali samo za Kinesko tržište.

Upravo će do kraja godine Motorola predstaviti dva čistokrvna nasljednika P30 Play i P30 Power modelima. Riječ će biti o Motorola One Visio (nasljednik P30 Play-a) i One Vision Power (nasljednik P30 Power-a).

Zahvaljujući ponovno poznatim Twitterašima @OnLeaks i @CompareRaja imamo prilike vidjeti prve rendere Motorole One Visio. Dakako kompletne slike nalaze se u galeriji fotografija a ono što s prednje strane vidimo jest i dalje prisutan notch no ovoga puta u obliku „suze" odnosno „kapljice vode" tj, nije više veliki kao na Motorola One P30 Play modelu.

Sami rubovi oko zaslona sada su ponešto deblji no više nemamo prilike vidjeti Motorola logotipa s prednje strane. Sam omjer zaslona sada iznosi 19:9. Motorola One P40 Play (kako bi njezino ime trebalo glasiti) dolazi sa 5,6" zaslonom u odnosu na 5,9" kod još uvijek aktualne P30 Play.

Motorola One P40 Play dolazi s dual-kamerom te LED bljeskalicom. Ono što moramo navesti jest to kako dual-kamera nije onakva kakvoj smo naviknuti kod ostalih pametnih telefona već je podjeljena u dva zasebna dijela (okvira). Slobodni smo reći kako glavna kamera dolazi sa 13MP dok ona sporedna koja se nalazi u okviru zajedno sa LED bljeskalicom donosi 2MP te primarno služi za hvatanje dubine u fotografiranju te snimanju video-zapisa. Kamere su postavljene okomito te dolaze s lijeve strane odnosno idu ka lijevom rubu a u odnosu na njih na sredini se nalazi poznati nam „Motorola" logo koji je ujedno i skener otiska prsta.

Motorola One P40 Play i dalje donosi podršku za 3,5mm te USB-C priključkom za sinkronizaciju i punjenje. Zvučnik Motorola One P40 Play modela odnosno One Visio nalazit će se s donje stražnje strane pametnog telefona, što će značiti kako će ga se biti vrlo lako utišati slučajnim prekrivanjem dlanom dok ga se drži u ruci.

Što se tiče softverske strane Android 9.0 Pie bit će glavni pokretan nadolazeće Motorole One a dotaknuvši se hardverske strane kažimo kako će navedena dolaziti sa Snapdragon 625 chipsetom te 4GB RAM-a odnosno 64GB Interne memorije. Cijena Motorola One P40 Play ili One Visio (kako će se već zvati) u okviru će iznositi između 200-250$.

Iako za sada nije poznat točan datum predstavljanja pa i dolaska na tržište, neki navodi kazuju kako će Motorola Moto P40 Play biti predstavljena do kraja ovog kvartala dok neki navodi tek kraj godine kao vrijeme predstavljanja i dolaska na tržište.

Bilo kako bilo Motorola One P40 Play bit će pravi borac u segmentu srednjeg-cjenovnog razreda.