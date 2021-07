Morski psi i raže su ugroženi

Više od 200 zemalja i teritorija je uključeno u globalnu trgovinu mesom morskih pasa i raža, čija je vrijednost za razdoblje od 2012. do 2019. godine procijenjena na 2,2 milijarde eura. Pri tome je Španjolska najveći svjetski izvoznik, Italija je najveći uvoznik, a zemlje EU čine više od 20% ukupne trgovine.

Na Svjetski dan svjesnosti o morskim psima (14. srpnja) WWF, svjetska organizacija za zaštitu prirode predstavlja analizu „Mreža mesa morskih pasa i raža: dubok zaron u globalnu aferu" (The shark and ray meat network: a deep dive into a global affair) koja baca novo svjetlo na ovu vrlo složenu trgovinu koja pridonosi kontinuiranom padu vrsta morskih pasa i raža u našim morima.

WWF i tim znanstvenika su razvili prvu analizu globalne trgovine mesom morskih pasa i raža koja otkriva ne samo glavne uvoznike i izvoznike mesa morskih pasa i raža, nego i zemlje posrednike koje imaju ključnu ulogu u cijelom procesu trgovine. Izvještaj jasno pokazuje kako i gdje usmjeriti međunarodne napore kako bi se smanjio pad populacija morskih pasa i raža, te poziva na daleko veću transparentnost i sljedivost potrebnu za zaustavljanje stalnog iscrpljivanja ovih vrsta, ali i oceana uopće. Danas su se populacije nekih vrsta smanjile za čak 95%, a izumiranje prijeti 36% od 1200 poznatih vrsta morskih pasa i raža.

"Premda se Hrvatska ne nalazi u krugu zemalja koje svojim trgovinom morskih pasa i raža značajno utječe na globalno stanje ove ugrožene skupine riba, problemi vezani uz njihov ribolov i stavljanje na tržište svakako postoje. U Hrvatskoj je prema zakonu o zaštiti prirode strogo zaštićeno 23 vrsta morskih pasa i raža, a čak 41 vrsti dodijeljena je neka kategorija ugroženosti. Što zbog nemara i neznanja, što zbog namjernog nepoštivanja propisa, na našim tržnicama se često mogu vidjeti strogo zaštićene i ugrožene vrste morskih pasa i raža", ističe Patrik Krstinić iz WWF Adrije.

Potražnja za perajama morskih pasa, prvenstveno u azijskim zemljama gdje je potrošnja juhe od peraja najveća, dobro je poznata kao pokretač prekomjernog izlova morskih pasa. No, ovo novo izvješće ističe jedan mnogo opsežniji problem kojeg mnogi nisu svjesni, a to je svjetska trgovina mesom morskih pasa koja je veća i svojim opsegom i vrijednošću.

„Jedemo više mesa morskog psa i raža nego što mislimo, a to se događa svugdje, uključujući Europu, s ozbiljnim posljedicama za neke vrste kojima prijeti izumiranje. Morski psi i raže migriraju više kad su mrtvi nego živi jer njihovo meso prelazi preko 200-tinjak granica. Pri tome neke mediteranske i europske zemlje imaju ključnu ulogu uvoznika, izvoznika i potrošača. To je globalna trgovina koja zahtjeva upravljanje i transparentnost za borbu protiv ilegalnog i brzog iscrpljivanja populacija morskih pasa i raža u oceanu", naglašava Simone Niedermueller iz WWF-ove mediteranske morske inicijative.

Španjolska dominira izvozom, opskrbljujući 85 zemalja, a najvažnije trgovinske razmjene mesa morskih pasa i raža odvijaju se između Španjolske i Japana, Španjolske s Ujedinjenim Kraljevstvom, Španjolske s Portugalom, Japana i Paname te Japana s Kinom. EU je glavni dobavljač jugoistočnim i istočnim azijskim tržištima, s vlastitim izvozom i uvozom koji čine oko 22% ukupne svjetske trgovine mesom morskih pasa. Edukacija javnosti o problemu izlova i trgovine zaštićenih i ugroženih morskih pasa i raža te povećana kontrola sljedivosti ključni su koraci u njihovom očuvanju te obnavljanju ravnoteže u morskim staništima.