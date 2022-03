Moraines u klubu Močvara

Koncert će predstaviti moćni dupli singl "The Brute / Human, Titan"koji je objavljen prošle godine za LAA, kao i novi dupli singl koji će biti dostupan za desetak dana. Oba izdanja najavljuju dugosvirajući album „Future Histories" čija se objava očekuje na jesen, a koncert u Močvari prvi je u nizu kojima će ova instrumentalna prog rock četvorka po prvi puta predstaviti te materijale. Ususret nastupu objavljen je i videospot za "The Brute".

Moraines - "The Brute"

Na objavljenom duplom singlu "The Brute / Human, Titan" surađuju s Michaelom Pattersonom, mix majstorom iz Los Angelesa, poznatom po radu s Nine Inch Nails, Puscifer, Notorious B.I.G., Black Rebel Motorcycle Club, a potpisuje i mix Beckovog "Midnight Vultures" nominiranog za Grammya za album godine. Za snimanje je bio zadužen Tomislav Franjo Šušak, osim bubnjeva koje je snimao Mark Mrakovčić, a editirao ga je Jon Tidey. Materijal je u New Yorku masterirao Vlado Meller, dvostruki dobitnik Grammya.

Moraines su često hvaljeni kao jedan od eklektičnijih i raznovrsnijih bendova proizašlih iz zagrebačke underground scene. Zahvaljujući različitim glazbenim utjecajima, kao i širenju unutar raznih žanrova kroz godine, trenutni glazbeni pristup benda izbjegava jednostavnu žanrovsku odrednicu, no u njemu bi podjednako za sebe nešto mogli pronaći ljubitelji math, prog i post-rocka, heavy metala ili post-hardcorea u svim svojim varijacijama kroz posljednje dvije dekade. Zvukom danas to zahvaća široku paletu od Deftones i Russian Circles, preko The Dillinger Escape Plan, pa do kultnih Neurosis.

Članovi benda su Mario Mlakar (bubanj), Goran Rusmir (bas gitara), Domagoj Šekelja i Petar Pečur (gitare). Moraines se predstavljaju 2008. EP-om „The Perfect Pantheon of Absence" nastalim pod utjecajem tada aktualnog vala stoner rocka i posebice post-metal bendova, što ga čini i prvim materijalom tog žanra u Hrvatskoj. Bend je kroz godine svirao s imenima poput The Ocean, Celeste, Aussitôt Mort, Heaven In Her Arms, Meniscus i Syndrome.

Moraines - "Human, Titan"

Ulaznice u prodaju kreću u utorak, 1. ožujka, po cijeni od 50 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 70 kn. Ulaznice su dostupne na svim fizičkim prodajnim mjestima Eventim i Entrio sustava kao i online na www.eventim.hr te www.entrio.hr.

Ulaz na koncert moguć je uz Covid potvrdu ili negativan test.

Program je sufinanciran putem Natječaja "Jer svirati se mora 2" provedenog u suradnji Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatske glazbene unije.