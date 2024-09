Mongolski The HU kreću na europsku turneju u sklopu koje dolaze u Zagreb

Turneja počinje u Finskoj i Estoniji, a tamošnji nastupi su daleko unaprijed rasprodani. Slijede Latvija, Poljska, Njemačka, Češka, Austrija, pa nastup u Hrvatskoj, te u Švicarskoj, Italiji, Francuskoj i Španjolskoj. Rasprodani koncerti i turneja koja ih kroz rujan vodi po velikom dijelu Europe pokazuju veliku fan bazu benda The HU, a slijedi SAD gdje će nastupati s Iron Maidenom.

The HU - "Wolf Totem"

Bend je nedavno objavio album "Live At Glastonbury" snimljen tijekom premijernog nastupa na festivalu 2023., a recenzije pokazuju koliko su moćni uživo. Classic Rock je za The HU rekao da su prava eksplozija, dok Kerrang! opisuje nastup kao jedan od najkreativnijih za ljubitelje žestoke glazbe. The Hu radi na novom trećem uratku koji će uslijediti nakon uspješnog "Rumble of Thunder" iz 2022. Slaveći obljetnicu tog albuma, objavili su i deluxe izdanje koje uključuje Serja Tankiana, Bad Wolves, LP i Alice in Chains.

The HU je moderni rock bend duboko ukorijenjen u tradiciji. Osnovani su 2016. u Ulaanbaataru u Mongoliji, čine ga producent Dashka i članovi Gala, Jaya, Temka i Enkush, a ime dolazi od korijena mongolske riječi za ljudsko biće. Jedinstveni pristup spaja instrumente kao što su Morin Khuur (viola s konjskom glavom), Tovshuur (mongolska gitara), Tumur Khuur (čeljusna harfa) i grleno pjevanje sa suvremenim zvukovima. Nazivaju to Hunnu Rock, a neke pjesme uključuju ratne napjeve i poeziju na mongolskom jeziku.

The HU - "Yuve Yuve Yu"

Debi "The Gereg" iz 2019. sletio je na vrh Billboardove ljestvice svjetskih albuma, drugo mjesto UK Rock & Metal ljestvice, te osvojio svjetske medije. Uslijedile su rasprodane turneje, ali i najveća nagrada Mongolije, Orden Džingis-kana. Deluxe verzija debija uključuje suradnju s Jacobyjem Shaddixom iz Papa Roacha i Lzzy Hale iz Halestorma, a za "The Metallica Blacklist" album iz 2021. obradili su pjesmu "Through The Never". Drugi album "Rumble Of Thunder" objaviljuju u jeku nastupa na velikim festivalima. Bend je uključen na soundtrack za triler "The Retaliators", snimili su i originalnu pjesmu za EA Games Star Wars Jedi: Fallen Order tepostali prvi rock/metal bend s prestižnim UNESCO-vim priznanjem "Umjetnik mira".

The Hu - "Tatar Warrior" (live at Glastonbury)

Mediji poput NPR-a opisuju The HU kao bend koji spaja vrišteće gitare heavy metala i tradicionalno mongolsko grleno pjevanje, ističući njihovu kulturnu važnost i jedinstveni glazbeni identitet. Guardian pak kaže da bend spaja kompleksnu mongolsku glazbu i bučni zapadnjački metal nazivajući to kombinacijom Džingis-kana i Judas Priesta. Prilika za čuti jedinstveni mongolski rock i The HU je ove jeseni u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Ulaznice su u prodaji po 36 eura, dok će na dan koncerta trebati izdvojiti 39 eura. Dostupne su u sustavima eventim.hr i entrio.hr, na njihovim prodajnim mjestima, kao i u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Shopu u Rijeci.