Moderne dijete ne rade... zašto?

Moderna dijeta je plan koji se prodaje kao najbolji i najbrži pristup mršavljenju, piše na jednoj klinici u SAD, to je zapravo najbolja moguća rečenica u najmanje riječi.

Mnoge današnje popularne dijete odgovaraju ovom mišljenju, iako šalju mješovite poruke. S jedne strane, obećavaju čudotvorna rješenja za brzo mršavljenje, a s druge strane, tvrde da je njihov pristup mršavljenju cjelovit i održiv.

Ali, bez obzira na to, sve imaju jednu stvar zajedničku, a to je da mogu dovesti do brzog gubitka kilograma, ali u većini slučajeva su neuspješne jer su neodržive.

Stručnjaci su objasnili zašto te dijete teško uspijevaju.

Nijedna trenutačno moderna dijeta nije nova, ni posebna

Svako tko prati dijete je već primijetio da nijedan novi režim u prehrani u stvari nije nov, već da su u pitanju reciklirane stare dijete u novom pakiranju.

Na primjer, neke dijete poput F-Faktor dijete, koja je izazvala dosta kontroverzi 2020. godine, fokusirana je na povećanje količine vlakana u prehrani. Na njihovim stranicama piše da je to 'jedini program za mršavljenje i optimalno zdravlje koji su stvorili dijetetičari i koji se zasniva na prehrani bogatoj vlaknima'.

Poopćeno, to je dobar savjet, ali mnoge ugledne zdravstvene organizacije poput Američkog udruženja za dijabetes, Američkog udruženja za srce, Medicinskog instituta i Akademije za prehranu i dijetetiku, također preporučuju prehranu bogatu vlaknima s planovima prehrane i nizom savjeta.

Restriktivne dijete imaju brze, ali neodržive, rezultate

Istraživanja pokazuju da ljudi na keto dijeti često izgube do 10 kilograma u prva dvije tjedna. Ali dugoročno provođenje ovakve dijete je izuzetno teško, a gubitak kilograma, koji je u početku veliki, ubrzo se počinje smanjivati.

„Dijeta uvijek započinje uzbudljivo jer ljudi misle da je to rješenje za njihove probleme. Ali to uzbuđenje veoma brzo nestane kad shvate što sve ne smiju jesti", kaže dijetetičarka Shana Minei Spence.

Zbog toga se većina ljudi ubrzo vraća starim prehrambenim navikama, a svi kilogrami koje su skinuli se polako vraćaju.

Nijedna hranjiva tvar nije „bolja" od drugih hranjivih tvari

Govoreći o hranjivim sastojcima, još jedna stvar je zajednička mnogim modernim dijetama, a to je da one slave neku vrstu hrane i umanjuju vrijednost svih drugih tipova hrane. Zapravo se većina dijeta fokusira na negativno ili pozitivno, na nekoliko odabranih hranjivih sastojaka. Ali dijetetičari upozoravaju da to nije pravi način razmišljanja.

„Našem organizmu treba raznolika hrana jer svaka namirnica ima različite makronutrijente - ugljikohidrate, masti i proteine, kao i vitamine i minerale, a ta raznolikost je ono što nas održava zdravima. Ugljikohidrati se razgrađuju u glukozu, primarni izvor energije našeg tijela, a često dolaze s vlaknima koja održavaju naš probavni sustav ispravnim radom. I proteini su nam potrebni ​​za mišiće i masnoće za zaštitu organa i apsorpciju hranjivih supstanci", kaže Shana Minei Spence, dijetetičarka iz New Yorka, za Health.

Većina današnjih modernih dijeta koristi nisko-ugljikohidratni visokoproteinski pristup. Ali zapravo, dokazano je da dijete s niskim udjelom ugljikohidrata i visokim udjelom proteina nisu efikasnije za mršavljenje od dijeta s niskim udjelom masti.

Pregled postojećih dokaza objavljenih u časopisu Healthcare iz 2018. otkrio je da dugoročno ograničavanje određenih makronutrijenata nije efikasnije za mršavljenje od pukog unosa manje kalorija.