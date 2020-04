MMF prognozira najtežu recesiju u svijetu od Velike depresije

Svjetsko gospodarstvo past će ove godine tri posto zbog pandemije novog koronavirusa i zaustavljanja poslovanja u sklopu nastojanja da se smanji širenje zaraze, procijenio je u utorak Međunarodni monetarni fond (MMF).

MMF je time u redovnim proljetnim prognozama snizio procjenu iz siječnja za čak 6,3 postotna boda.

"Blokada (zbog suzbijanja pandemije) potaknut će najgoru recesiju od Velike depresije, daleko goru nego u vrijeme globalne financijske krize", konstatirala je glavna ekonomistica MMF-a Gita Gopinath.

Iduće godine gospodarstvo bi trebalo porasti 5,8 posto pod uvjetom da se pandemija povuče do kraja 2020. i omogući ukidanje mjera za zauzdavanje njezina širenja, procjenjuju u MMF-u.

Oporavak će ipak biti tek djelomičan i rast će biti prigušen u usporedbi s dosadašnjim očekivanjima, napominju.

Gopinath ističe da će oporavak oblikovati reakcija vlada na pandemiju, dodajući da mjere podrške moraju biti popraćene zdravstvenim mjerama čak i ako to bude rezultiralo većim dugom.

Razina duga moći će se smanjiti kada gospodarstvo ponovo počne rasti, dodaje.

Nakon završetka pandemije vodeća gospodarstva moraju sročiti koordinirani plan poticaja, sugerira dužnosnica MMF-a.

Kada će završiti pandemija?

MMF je izradio i crnji scenarij prema kojem pandemija ne bi završila do kraja godine a globalni BDP bi se po Gopinath u ovoj i idućoj godini smanjio za ukupno 9.000 milijardi dolara.

Iznos je veći od zbroja vrijednosti japanskog i njemačkog gospodarstva.

Gopinath warned that the cumulative loss to global GDP over 2020 and 2021 could then be worth around 9 trillion dollars. By comparison, this is greater than the economies of Japan and Germany, combined.

Situacija je neizvjesna i MMF poručuje vladama da provedu "značajne, ciljane fiskalne i monetarne mjere te mjere za financijska tržišta kako bi pomogle pogođenim kućanstvima i kompanijama da lakše prebrode krizu".

Velika razvijena gospodarstva i ona u nastajanju već su pomažu ključnim sektorima i građanima, bilježe u MMF-u. Također ističu da su zajedničke mjere koje su središnje banke poduzele u proteklim tjednima pomogle ublažiti sistemski stres.

Pad u eurozoni veći nego u SAD-u

Među vodećim razvijenim gospodarstvima MMF predviđa da će se američki BDP ove godine smanjiti 5,9 posto.

Gospodarstvo eurozone može ove godine očekivati pad aktivnosti u prosjeku za 7,5 posto, pri čemu se među vodećim gospodarstvima u zoni primjene zajedničke europske valute daleko najizrazitiji pad predviđa Italiji, za devet posto.

Njemačko gospodarstvo smanjit će se po MMF-ovim prognozama 7,0 posto, francusko 7,2 a španjolsko 8,0 posto.

U Kini bi prema procjenama MMF-a rast gospodarstva trebao usporiti na 1,2 posto, ali bi već iduće godine mogao uslijediti snažan oporavak, uz procijenjenu stopu rasta od 9,2 posto.

Indijsko bi gospodarstvo ove godine trebalo porasti samo 1,9 posto, nakon čega bi u 2021. trebalo također znatnije ubrzati, na 7,4 posto.

U MMF-u, između ostaloga, upozoravaju na teške posljedice na planu vanjskotrgovinske razmjene. Uvoz u razvijenim gospodarstvima ove bi godine tako mogao potonuti za 11,5 posto, dok bi se njihov izvoz mogao sunovratiti 12,8 posto, procjenjuju u MMF-u.