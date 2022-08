Mladi imaju sve više problema sa stvaranjem partnerstva, veza i brakova

Iznimno uspješna slovenska poduzetnica Milena Pleško (49) već godinama povezuje samce i mnogima je pomogla svojim kreativnim #relationship pristupima i tehnikama da u svoje živote unesu toplinu i ljubav, te prije svega željeno partnerstvo. Kako u njezinoj rodnoj Sloveniji, tako od nedavno i u Hrvatskoj.

Prije nego je počela raditi na izgradnji partnerstva, ova je poduzetnica, te članica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr radila u odvjetničkom uredu, te je upravo tamo shvatila da je njezina misija povezivati ljude, a ne rastavljati ih.

Matchmaing ideju i znanje je donijela iz Velike Britanije, te je pokrenula vlastitu agenciju Aglaia, koja je danas prva certificirana agencija za spajanje partnera u Sloveniji, ali od nedavno i u Hrvatskoj.

Danas pri njoj djeluje i svojevrsni ekskluzivni klub, gdje ova angažirana poduzetnica povezuje samce u veze, nerijetko okrunjene i brakovima, te obitelji s djecom, a u čijem je društvu uvijek veselo, zanimljivo i optimistično.

Riječ je o novom pristupu povezivanja samaca i to kroz profesionalnu uslugu, pristup i aktivnosti, te sve radimo na isključivo osobnoj razini. Usluga je namijenjena ozbiljnim muškarcima i ženama koji žele ravnopravan, kvalitetan partnerski odnos. Ovo je usluga etablirana diljem Europske Unije te je koristi većina ozbiljnih poslovnih ljudi za pronalaženje životnog partnera. Osobno poznajem svakog svog klijenta, kao i životni stil, želje, očekivanja...te u procesu stvaranja partnerstva s drugom osobom, kao stručnjakinja potičem i savjetujem, pomažem i pružam podršku, kako bi spajanje uspjelo i dalo ploda. Model spajanja partnera temelji se na jedinstvenoj mješavini psiholoških principa i profesionalnih savjeta, što mi omogućuje da točno identificiram vrijednosti i ciljeve. Odabranim pristupom utvrđujem najprikladnije kandidate koji zadovoljavaju najstrože zahtjeve naručitelja - pojašnjava matchmakerica Milena Pleško.

Važan čimbenik sreće i osjećaja zadovoljstva u životu su kontakti s ostalim ljudima. Društveni kontakti pozitivno utječu na naše zdravlje i dobrobit. Tu mislim na kvalitetne odnose koji nam daju osjećaj da nismo sami, da nas se uvažava, da imamo potporu, te osjećaj pripadnosti i intimnosti. To se uglavnom ostvaruje kroz ODNOSE s partnerom / partnericom, s ostalim članovima obitelji, sa susjedima, s članovima zajednice ili s članovima organizacije u koju je pojedinac uključen. Ako takvih kontakata nema ili ih je jako malo, osjećamo se usamljeno, iscrpljeno i uznemireno, što se odražava na naše zdravlje. Kao pomoć na tom putu pronalaska sreće u odnosima dolazi moj Aglaia tim i ja jer sve je ostvarivo uz trud kojega ćemo zajedno uložiti - ističe poduzetnica Milena Pleško, vlasnica Aglaia za spajanje samaca, koja je svoje vještine pokazala i na slovenskoj televiziji dajući savjete kao stručnjak u emisiji „Brak na prvu", ali i u mnogim ostalim medijima, radionicama i predavanjima.

Moto joj je kako ne postoje dobri i loši ljudi u partnerstvima, postoje dobre i loše kombinacije među partnerima.

Slušala sam kako ljudim danas ne znaju gdje bi upoznali nekog novog, zanimljivog i iskrenog. Prijavljivaju se na razne online portale i tamo traže svoju sreću, ali nemaju svi dobro iskustvo na tom području. Mnogi profili su neistiniti ili se prava priča skriva iza paravana. To može oduzeti puno vremena i energije, ali rezultata u željenom pravcu nema. Stoga sam uzela stvari u svoje ruke i pokrenula vlastitu Matchmaking agenciju. Naši članovi su uspješni u poslovnom svijetu, a mi im pomažemo uspjeti i u privatnom životu te da dođu do osobe s kojom mogu uživati ​​u životu kakav zaslužuju. Naši članovi tj. moji klijenti nemaju vremena pronaći pravu osobu, prezauzeti su, najčešće poslom, možda ne mogu pronaći pravu osobu nakon razvoda ili su razočarani online uslugom, a neki samo traže prijatelja za druženje - ali svima im je zajedničko da žele moju pomoć da bi ostvarili partnerstvo - naglašava ova stručnjakinja za spajanje samaca.

A situacija u svijetu, pa tako i kod nas, sve je lošija glede kvalitete upoznavanja željenih osoba za životno partnerstvo ili brak. Sve je više onih koji lutaju i zato je potrebna stručna pomoć i u ovom segmentu. Ako imamo pokvareni automobil, vozimo ga mehaničaru. Ako nam se strga cipela, nosimo je podstolaru, a za povezivanje srca koje žele partnerstvo - sada je sve izglednije da su neophodni stručnjaci poput Milene Pleško.

Najviše problema danas vezano uz partnerstvo imaju mlađi, zbog nedostatka socijalnih i komunikacijskih vještina izvan internetskog svijeta. Mladi se ugodno osjećaju samo kad su uz monitore računala ili svoje mobitele, skrivaju se iza njih, jer se ne moraju suočavati sa strahovima poput odbijanja, na primjer. Vrlo su vješti u korištenju tehnologije, ali im je teže uživo - kada su u stvarnom svijetu i kada u njemu moraju djelovati. Ne znaju što bi rekli, o čemu bi razgovarali. Kao i sve stvari, izlasci i veze moraju se učiti, vježbati, raditi greške da bi se iz njih moglo učiti. Naravno, budući da su emocije i očekivanja ovdje veći, neuspjesi i odbijanja također mogu više boljeti, pa je potrebno više prakse, a to se ne radi iza paravana zvanog računalo ili mobitel - dijagnosticira ova stručnjakinja.

Naglašava i kako premalo radimo na svom ponašanju i karakteru. Da propuštamo investirati u sebe kako bi bili bolje osobe

Iznimno je važno da manje upiremo prstom u ostale osobe, da manje ili nikako ne kritiziramo, da se ne pravimo pametni i ne govorimo partnerima kako što učiniti. Trebamo se uvijek staviti u ulogu one druge osobe prije nego krenemo napadati, kritizirati i svađati se. U međuljudskim odnosima trebamo krenuti od ljubavi i koristiti Sokratovo trojstvo za djelovanje prije nego li nešto osudimo. A to je prema Sokratu: zapitajmo se je li to dobro, je li istinito, je li korisno, a ako nije, nađimo drugi fokus - savjetuje Milena Pleško koja naglašava kako često čuje kako je za ljubav prekasno.

Svaki dan je prilika, a kao što znamo, putovanje od tisuću kilometara počinje jednim korakom. Život je prekratak za ograničenja i prepreke koje si postavljamo. Na svojoj web stranici objavljujem savjete i ideje kojima želim dodatno pomoći. Budite ljubazni, poštujte jedni druge, vjerujte sebi, budite strpljivi i naučite slušati, hvaliti i ispričavati se. Promijenite sebe i promijenit ćete svijet. Broje se trenuci koji oduzimaju dah. Želite li imati što više ovakvih trenutaka, nazovite nas što prije, kako bismo što prije pronašli savršenu kombinaciju za vas - zaključuje na kraju Milena Pleško, članica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku i vlasnica agencije Aglaia, prve certificirane agencije za spajanje partnera u Sloveniji, ali od nedavno i u Hrvatskoj.