MIUI 11 firmware stiže i za Xiaomi mobitele stare 4 godine

Xiaomi je u siječnju ove godine u Kini održao posebnu konferencija za partnere, u okviru koje je bilo govora o MIUI 11. Tako se pojavila nova lista pametnih telefona koji će dobiti novi firmweare.

Za razliku mnogih konkurenata, MIUI 11 firmware dobivaju i modeli stari 4 godine. Iako su od tada prilično zastarjeli, Xiaomi ne želi da milijuni korisnika njihovih mobitela širom svijeta ostanu bez najnovijeg softvera bez obzira na razne inačice Android sustava.

Međutim, minimalna nadgradnja za MIUI 11 bit će Android 7.0 Nougat. Nećemo vas više držat u neizvjesnosti i pogledajte nalazili se vaš model na popisu:

Xiaomi Mi

Mi 9, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 EE, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix / Mix 2 / 2S, Mi 6 / 6X, Mi Note 2 / Note 3, Mi 5s / 5s Plus / 5c / 5X, Mi Max / Max 2 / Max 3 i Mi Play.

Redmi

Redmi 3S / 3X, Redmi 4 / 4A / 4X, Redmi 5 / 5A / 5 Plus, Redmi 6 / 6A / 6Pro, Redmi Note 4 / Note 4X, Redmi Note 5 / Note 5A, Redmi Pro, Redmi S2 i Redmi Note 7.

MIUI 11 prve inačice se očekuje u lipnju ove godine, a stabilne od rujna do prosinca.

Podsjetimo, trenutno, svi Xiaomi pametni telefoni, osim onih koji su uključeni u Android One, mogu se pohvaliti da se temelje na MIUI 10 firmveru. Ovaj softver u konačnom stabilnom obliku počeo se proizvoditi za brendirane Xiaomi mobilne uređaje u rujnu 2018. godine, a do kraja prošle godine dobili su ga gotovo svi modeli koji su lansirani na tržište u posljednje tri godine.

MIUI 10 firmware je sa sobom donio mnogo inovacija i potpuno novi dizajn. Ipak, programeri i dalje aktivno poboljšavaju ovaj softver, objavljujući ažuriranja s vremena na vrijeme.

