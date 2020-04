Mitovi o seksu i začeću

Seksualni položaji u kojima muškarac dulje prodire u ženu ne znači da će lakše doći do začeća, objašnjavaju stručnjaci. I ležanje na leđima s nogama u zraku također nema utjecaja na šanse za začeće, tvrdi skupina ginekologa.

Brazilski istraživači odlučili su se pozabaviti ovim mitovima i koliko seksualne pozicije utječu na mogućnost trudnoće. Oni naglašavaju da se različite informacije šire preko društvenih mreža, a bez ikakvih su znanstvenih dokaza.

Brazilsko udruženje ginekologa i opstretičara objavilo je zanimljiv izvještaj u svom časopisu Gynaecology and Obstetrics pod vodstvom dr. Brune Ramalhoa de Carvalhoa.

To je u suprotnosti s popularnim stajalištem da je "seks s leđa" ili "misionarski" položaj najbolje za trudnoću. Ove pozicije se mogu promatrati kao uspješnije jer je sjeme bliže cerviksu. No, to ne utječe na mogućnost oplodnje, navodi skupina od osam stručnjaka, uključujući dr. Cristinu Lagunu Benetti-Pinto sa Sveučilišta Campinas.

"Iako mnoge žene vjeruju da je zadržavanje u ležećem položaju (licem prema gore) nakon spolnog odnosa olakšava zadržavanje sperme, to uvjerenje nema znanstvene temelje", navodi dr. de Carvalho te dodaje da nema potrebe za tim za Daily Mail.

"Čak ženski orgazam nema utjecaja na šanse za trudnoću. Postoji mnogo mitova i pogrešnih tumačenja informacija o optimizaciji šansi za prirodno začeće. Lak pristup informacijama i društvenim mrežama danas omogućuje da se iskrivljeni koncepti šire s ogromnom brzinom", dodao je.

Upozorava da su čak i zdravstveni djelatnici zbunjeni. Još jedan mit u koji se vjeruje je pogrešan, a to da par treba imati spolne odnose svaki drugi dan. Ova rutina se također ne temelji na znanosti, a postoji uvjerenje da se čestom ejakulacijom smanjuje broj spermija.

"Zanimljivo kod muškaraca s niskim brojem spermija, koncentracija i pokretljivost spermija bit će viša kod dnevne ejakulacije", kaže na kraju.