Mitovi i zablude o zdravlju

Čim čujete da je nešto mit, obično ima nešto iza toga - ne radi se o istini nego o bapskim pričama koje su se uvukle u kolektivno pamćenje.

E pa, evo par primjera....

Ako izađete van s mokrom kosom, razboljet ćete se - bake i djedovi su nas uvijek upozoravali da ne treba izlaziti van s mokrom kosom da se ne bismo razboljeli. No znanstvenici kažu da to samo po sebi ne može dovesti do bolesti. Ljudi moraju doći u kontakt s virusom ili štetnom bakterijom da bi se razboljeli. Glasina je možda proizašla iz činjenice da je veća vjerojatnost da će se ljudi prehladiti na nižim temperaturama. Zimski i vlažni vremenski uvjeti dovode do većeg okupljanja ljudi u zatvorenim prostorima, što omogućava lakše širenje virusa. Imunološki sustav je također zimi slabiji zbog nedostatka vitamina D, zbog čega su ljudi osjetljiviji na bolesti.

Jedenje mrkve pomaže vam da bolje vidite u mraku - konzumiranje povrća donosi niz zdravstvenih prednosti. No, poboljšanje noćnog vida zahvaljujući mrkvi nije jedno od njih, kažu znanstvenici. Niz studija pokazao je da povrće bogato vitaminom A može biti dobro za zdravlje očiju zbog visoke doze antioksidansa, ali to ne znači da ćete u mraku bolje vidjeti.

Mokrenje na opeklinu od meduze - stručnjaci upozoravaju da se ovaj pokušaj ublažavanja boli ne isplati i smatraju ga ultimativnom zabludom. Londonski akvarij Sea Life priopćio je da jednom zauvijek razbija mit da se opeklina meduze najbolje liječi urinom, nakon što je novo istraživanje pokazalo da gotovo trećina Britanaca (30 posto) još uvijek vjeruje da je to istina, piše The Daily Mail.

Pravilo pet sekundi - hrana koja je bila na podu pet sekundi ili manje sigurna je za jelo, tvrde zagovornici ovog pravila. Prema ovom urbanom mitu, trajanje kontakta hrane sa zemljom, prljavštinom i klicama igra ulogu u kontaminaciji, ali znanstvenici su odbacili tu tvrdnju.

Sjedenje preblizu televizora oštetit će vam vid - sjedenje blizu TV-u oštetit će vaš vid, kaže popularni mit. No optometristi su to odbacili, rekavši da nema dokaza da sjedenje ispred ekrana šteti vidu djece ili odraslih. Stručnjaci s Američke akademije za oftalmologiju objašnjavaju da je mlađa populacija sklonija sjedenju bliže televizoru ili čitanju knjige bliže licu jer njihove oči mogu vidjeti na blizinu bolje od odraslih.

I tako, jeste li se sad uvjerili? ;)